Tutto pronto per una nuova puntata di “Tale e Quale Show 2026”, il varietà campione d’ascolti condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Scopriamo gli ospiti e le imitazioni della puntata di stasera, mercoledì 7 ottobre 2026, su Rai1.

Tale e Quale Show 2026 stasera la quarta puntata: giuria ed anticipazioni

Stasera, mercoledì 14 ottobre 2026, dalle ore 21.30 va in onda una nuova imperdibile puntata di Tale e Quale Show 2026 con Carlo Conti. La diretta, trasmessa dagli Studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, vedrà nuovamente i concorrenti del cast calarsi nei panni di grandi artisti e personaggi del mondo della musica italiane ed internazionale. Non mancheranno omaggi e ricordi speciali di artisti che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica. Come sempre immancabile la presenza della giuria chiamata a giudicare le esibizioni dei concorrenti e a stilare sul finale di puntata la propria classifica. In giuria Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. “Quarto giudice” della puntata di stasera è Geppi Cucciari.

Chi ha vinto l’ultima puntata? La puntata del 7 ottobre 2026 ha visto trionfare Flavio Insinna e Gabriele Cirilli in un omaggio speciale a Totò e Charlie Chaplin. Al secondo posto la riuscitissima Loredana Bertè di Roberta Morise, mentre Selma Ezzine con la sua Alicia Keys si è classificata al terzo posto. Al momento nella classifica generale dopo le prime tre puntate al primo posto c’è proprio Selma Ezzine. Chi sarà il vincitore della quarta puntata di stasera? Curiosi di scoprire quali saranno gli abbinamenti e le imitazioni della puntata del 14 ottobre?

Tale e Quale Show 2026, concorrenti ed imitazioni della quarta puntata del 14 ottobre

La gara di “Tale e Quale Show 2026” riparte con nuove imitazioni e performance dal vivo con la quarta diretta del 14 ottobre 2026. Ecco le imitazioni e trasformazioni di stasera:

Selma Ezzine sarà Gloria Gaynor

sarà Gloria Gaynor Jasmine Carrisi nei panni Britney Spears

nei panni Britney Spears Andrea Perroni ricorderà Gino Paoli

ricorderà Gino Paoli Vladimir Randazzo imiterà Elton John

imiterà Elton John Max Paiella sarà Mahmood

sarà Mahmood Roberta Morise nei panni di Dua Lipa

nei panni di Dua Lipa Maddalena Corvaglia imiterà Emma

imiterà Emma Paola Perego nei panni di Patty Pravo

nei panni di Patty Pravo Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi

sarà Umberto Tozzi Anna Pettinelli imiterà Nada

imiterà Nada Flavio Insinna & Gabriele Cirilli saranno Gilbert Bécaud & Alvaro Vitali

Come sempre tutte le performance ed imitazioni saranno dal vivo con i concorrenti accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie di Fabrizio Mainini e del corpo di ballo. A votare le esibizioni la giuria, ma anche il pubblico da casa che tramite i social potrà assegnare rispettivamente 5, 3 e 1 punto che si sommeranno alle valutazioni della giuria.

L’appuntamento con Tale e Quale Show 2026 è il mercoledì in diretta su Rai1.