Far away è stata sospesa dal palinsesto Mediaset per lasciare spazio ai nuovi programmi del palinsesto autunnale della rete, lasciando nei fans un pizzico di malcontento. Dopo la puntata andata in onda lo scorso 19 settembre la serie è uscita dalla programmazione, e sono in molti a chiedersi quando tornerà con la seconda attesissima stagione. Ecco cosa sappiamo.

Far away il ritorno: salta l’ipotesi autunnale per il serial turco di Canale 5

Chi aspettava il ritorno di Alya e Cihan sul piccolo schermo di Canale 5 entro fine ottobre dovrà pazientare ancora un po’. Il debutto della seconda stagione di Far Away in Italia continua a essere posticipato e le speranze di rivedere la serie turca già in autunno si affievoliscono. Dopo la conclusione del primo capitolo, trasmesso fino al 19 settembre 2026, si era diffusa l’idea di un nuovo appuntamento tra ottobre e novembre, magari con la soap in prima serata. Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti sulla programmazione non confermano questa ipotesi.

Il debutto in prima serata su Canale 5 sembrava una delle opzioni possibili per riportare la serie in TV dopo l’uscita dal daytime pomeridiano, dove ha lasciato spazio a Uomini e Donne. Al momento, però, Far Away non è inserita nella programmazione serale prevista tra fine ottobre e inizio novembre. È importante sottolineare che non si tratta di una cancellazione da parte di Mediaset, ma semplicemente della mancanza – al momento – di uno spazio adatto in cui collocarla.

Far away: addio al daytime, tornerà a primavera in prima serata?

Far Away non sarà più trasmessa nel daytime pomeridiano di Canale 5. Dopo il successo riscosso quest’anno, la soap cambierà collocazione nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset. Il ritorno in TV, infatti, non dovrebbe avvenire nella stagione invernale e, soprattutto, non è previsto un nuovo appuntamento quotidiano nel pomeriggio.

La serie potrebbe tornare protagonista della programmazione di Canale 5 da marzo 2027, con una collocazione del tutto diversa rispetto a quella a cui il pubblico è abituato.

La possibile “finestra” per il ritorno sul piccolo schermo potrebbe riaprirsi a primavera: da marzo 2027 il serial drammatico turco potrebbe tornare a farci compagnia in una nuova fascia oraria. L’ipotesi al momento più accreditata vede infatti il ritorno di Far away in versione serale, soluzione che permetterebbe alla rete di trovare una collocazione ae al tempo stesso contribuirebbe a dare maggior prestigio a questa dizi di successo, proponendola a un pubblico più ampio.