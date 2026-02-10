Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 10 febbraio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata lo sfogo tra le lacrime di Gemma.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dallo trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Ale e Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 febbraio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++