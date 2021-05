Le ultime anticipazioni di Uomini e donne vedono Giacomo Czerny protagonista di una scelta inaspettata per molti telespettatori. Il videomaker dalla tinta biondo platino, infatti, a sorpresa e spiazzando tutti ha fatto una scelta del tutto inaspettata. Ma scopriamone di più attraverso le ultimissime news dalle registrazioni del 19 maggio 2021.

Anticipazioni Uomini e donne, Giacomo Czerny sceglie al trono classico.

**ATTENZIONE SPOILER**

E’ partito al suo trono classico intrapreso a Uomini e donne dicendosi particolarmente attratto fisicamente dalla bionda corteggiatrice Carolina Ronca, tanto da convincere il pubblico tv che lei si sarebbe rivelata la sua scelta. E ora Giacomo Czerny è al centro del gossip per le anticipazioni tv di Uomini e donne relative alla registrazione del 19 maggio 2021, data in cui si è registrata la scelta del giovane videomaker biondo.

In occasione della sua scelta, dove avrebbero a quanto pare partecipato anche gli ormai ex tronisti Samantha Curcio e Massimiliano Mollicone, Giacomo Czerny avrebbe lasciato il trono con una scelta per molti versi del tutto inaspettata. Ovvero scegliendo di lasciare il piccolo schermo insieme alla mora corteggiatrice Martina Grado, complice il fatto che lei sia riuscita a conquistarlo mentalmente e in modo graduale rispetto all’avversaria bionda.

In occasione della sua ultima puntata a Uomini e donne, inoltre, sarebbero giunte per Giacomo Czerny delle parole importanti da parte della conduttrice Maria De Filippi. Si tratta nel dettaglio di una proposta di lavoro.

La conduttrice veterana di Canale 5 sarebbe rimasta colpita dal talento del giovane videomaker, tanto da proporgli nella puntata finale del suo trono un lavoro nella Redazione del celebre dating-show di Canale 5. Accetterà Giacomo di coprire l’ambitissimo incarico nella produzione di Uomini e donne? Staremo a vedere!

Intanto, tra le Instagram stories, l’opinionista del dating-show, Gianni Sperti, ha pubblicato il video esclusivo della rovinosa caduta che ha subito Tina Cipollari proprio nell’appuntamento concernente le registrazioni della puntata della scelta di Giacomo Czerny, che è diventato virale nel web nel giro di poco tempo.

L’opinionista tv ora non si pronuncia sulle sue condizioni fisiche post-caduta, il che sta preoccupando non poco molti telespettatori fedeli del dating-show di Maria De Filippi, regina di ascolti tv di Canale 5.