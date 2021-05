Uomini e donne è al centro del gossip in queste ore per quella che sembra essere una rovinosa caduta di Tina Cipollari. A mostrarla è un video circolante in rete, in cui con il suo inconfondibile fare da diva l’opinionista si dà ad una sexy sfilata, che però finisce male per lei, che casca a terra insieme ad alcuni pannelli nel dietro le quinte del dating-show di Canale 5.

Tina Cipollari cade a terra, a Uomini e donne: il video di Gianni Sperti

E’ Gianni Sperti in queste ore a mostrare al popolo della rete le esclusive immagini della caduta che ha visto protagonista Tina Cipollari, in occasione della nuova registrazione di Uomini e donne, tenutasi questo mercoledì 19 maggio 2021. L’ex marito di Paola Barale, infatti, tra le nuove storie postate su Instagram ha condiviso con i follower un videofilmato esclusivo della caduta almeno all’apparenza rovinosa, che Tina Cipollari ha subito nel backstage delle nuove registrazioni del dating-show di Uomini e donne, per cui era prevista la scelta del tronista Giacomo Czerny.

Il momento no per la Cipollari avviene nel bel mezzo di una sfilata extra-dating show che l’opinionista si concede nel backstage del programma, dopo che lei si appoggia su una serie di pannelli del backstage, facendoli quindi cadere per poi cascare a terra a sua volta. “E’ caduta”, scrive infatti Gianni Sperti nella descrizione del video della sua rivelazione social, che sta intrattenendo il popolo del web.

Tina Cipollari tornerà in tv?

Sembra proprio, quindi, che la ruota sia girata dalla parte dell’acerrima rivale di Tina Cipollari, Gemma Galgani, che di recente era finita nel mirino di una serie di battute della vamp per essere caduta sui gradini di Uomini e donne al suo ingresso in studio sulle notte di “Vola vola l’ape Maya”, sottofondo scelto proprio dalla diva Cipollari.

In seguito alla caduta Gemma ha riportato una ferita evidente alle ginocchia. Al momento, intanto, Tina preferisce trincerarsi in un silenzio mediatico sulla caduta che l’ha vista protagonista nel backstage di Uomini e donne, mentre molti telespettatori si chiedono se la vamp sia in buone condizioni di salute generale e se sia assicurato un suo ritorno in tv dopo l’inconveniente, diventato ormai virale nel web.