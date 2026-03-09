Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di lunedì 9 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Cinzia decide di lasciare lo studio, ma Mario la rincorre.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista ha avuto un confronto diretto con Matteo. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 9 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Cinzia. La dama si confronta in studio con Gianni e Tina. “Ho sempre rispettato il loro lavoro, ma in un anno sono sempre stati eccessivi con me” – lamenta la dama – “c’è modo e modo per esprimersi“. Tina ribatte: “ma cosa abbiamo detto? Che devi andartene“. Anche Gianni si difende: “parli tu che ieri hai detto ad una signora che era brutta. Io ho fatto un racconto che avete fatto voi“.

Gianni ha qualcosa da dire a Cinzia! #UominieDonne pic.twitter.com/ubvOk6rPZS — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2026

ore 15:00 – In studio prosegue il confronto tra Cinzia e Tina. L’opinionista le chiede: “come mai sei uscita e poi rientrata?” con la dama che replica “sono stata condizionata da voi. Mi avete condizionato e non si fa“. Gianni ribatte “ho semplicemente detto vediamo se è vero il sentimento di Cinzia per Mario“. Maria De Filippi fa un recap di quanto successo a Cinzia precisando “questa vostra conoscenza telefonica non collima con la nostra trasmissione“.

ore 15:15 – Tina prosegue: “Cinzia deve lasciare lo studio, Mario non decide nulla. Tu sulla base di cosa rientri?“. La dama ribatte: “Mario reagisce così”, ma l’opinionista riprende la parola “ti invito a lasciare lo studio”.

ore 15:30 – Si passa al trono di Sara. La tronista si confronta con Matteo con il cavaliere infastidito dal suo comportamento con l’altro corteggiatore. “Non riusciamo ad andare avanti” – precisa Matteo con la tronista che cerca di farlo ragionare. I due sul finale si scambiano un lungo bacio. Alessio si lamenta con la tronista: “fai dei passi verso di lui che non fai verso di me“.

Matteo e Sara riusciranno a trovare un punto di incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/aw2yYQw6un — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 9, 2026

ore 16:00 – Matteo spiega l’espressione “sono uno della strada”: “non ho avuto una vita come gli altri, ho dovuto affrontare delle cose non facili non per mia scelta a livello di famiglia. Scelte che non ho mai condiviso e mi sono ritrovato ad un certo punto della mia vita da ragazzino a crescere da solo. Mio papà non c’era, mia madre lavorava tutto il giorno, mia sorella stava dagli zii. Sono cresciuto con una rabbia interiore dentro: da ragazzino non le capisci certe cose, ti ritrovi da solo contro tutti. Dove abito io non è un posto facile, ti insegna tanto, ma quando sei piccolo non è facile farsi rispettare e sono cresciuto con una rabbia verso un certo stile di vita. Oggi con mio papà abbiamo recuperato il rapporto dopo tanti anni”.