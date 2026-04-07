Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 7 aprile 2026 in onda su Canale 5. Il dating show torna dopo la breve pausa delle festività di Pasqua.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal ritorno di Sebastiano. Come reagirà Elisabetta? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 7 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia con uno scontro tra Gemma e Cinzia. Il motivo? Cinzia durante il backstage si è avvicinata ad Antonio, il cavaliere con cui Gemma sta uscendo. Gemma precisa: “Cinzia stai approfittando dei cavalieri nuovi” facendo riferimento anche a Marco che interviene “se stai frequentando Antonio, guarda il tuo giardino, non prendertela con Cinzia“. La Galgani non ci sta: “sei troppo ingenuo!“.

ore 15:00 – Gemma è uscita in esterna con Antonio per un aperitivo. Il cavaliere: “Gemma mi interessa, anche quando seguivo il programma da casa è una donna molto sensibile e da scoprire. Poi le cose devono nascere da tutte e due“. Intanto un nuovo cavaliere arriva in studio per conoscerla: si tratta di Silvano da Trento. Tina ironizza subito: “la vedo dura, ma presentati…”. La dama decide di conoscerlo meglio.

Silvano vorrebbe conoscere Gemma! La dama gli darà una possibilità? #UominieDonne pic.twitter.com/1iN9ozr8fa — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2026

ore 15:15 – Si passa al trono di Ciro. Il tronista è uscito in esterna con Elisa. La corteggiatrice ha deciso di presentargli le sue amiche che commentano: “vi vediamo bene insieme“. La corteggiatrice: “per me questo è stato un gesto importante“, ma il tronista ribatte “perchè non ti esponi mai? Vorrei sapere cosa c’è nella tua testolina? Tu con me sei sempre con il freno a mano tirato“, ma Elisa ribatte “non è così, sto bene con te. Mi piace stare con te“.

ore 15:30 – Ciro è uscito in esterna anche con Martina. Il tronista ha deciso di portarla al concerto di Gigi D’Alessio. “Io esco da qui con te” – confessa Martina – “non ti dico che c’è un sentimento, ma sono sulla strada buona“.

Continua la conoscenza tra Simona Q. e Stefano… Voi come li vedete insieme? #UominieDonne pic.twitter.com/C7yi8ow3Hc — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 7, 2026

ore 16.00 – Si prosegue con il trono Over. Simona Q. è uscita con Stefano e tra i due è scattato un bacio. Maria De Filippi comunica alla dama che il cavaliere si sta sentendo ancora con Marina che precisa: “l’ho chiamato io perchè mi è sembrato così strano questa storia del bacio. Ho voluto togliermi questo desiderio di sentirlo e parlare con lui e devo dire che la telefonata è stata molto piacevole. Ho trovato un riscontro, abbiamo parlato in generale della nostra conoscenza“. In studio Marina contro Simona, ma Gianni precisa “tu lo sentivi al telefono, ma lui baciava un’altra“.