Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 30 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo scontro tra Gloria e Cristina.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con Martina. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 30 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata ha inizio con Cinzia e Marco. La dama ha ricevuto una segnalazione da parte di una ex di Marco.

ore 15:00 – Camilla decide di intervenire telefonicamente per un confronto con Marco: “ho visto ripetere in trasmissione un copione che è identico a quello recitato con me, mi sono resa conto da subito con chi avevo a che fare. Se poi ti sento dire delle cose che non corrispondono al vero lo devo dire”. Tina interviene: “quali sarebbero le bugie che ha detto?” con la signora che replica “di signori ne ho conosciuti e posso dire che non è questo il caso. Marco si è comportato in diverse occasioni di terz’ordine. Ci sono state molte occasioni in cui si è dimostrato molto sgradevole ed offensivo, ci tenevo a dirlo”. Cinzia domanda: “in che senso sgradevole, che ti ha fatto?”. La donna replica: “è una questione di verità del personaggio. Grazie della comprensione, ci sono stati giorni di dubbi su questo intervento, ma ho deciso di farlo perchè ci sono tantissime donne che si trovano a che fare con questi uomini”.

ore 15:15 – Nonostante la segnalazione, Marco ha una proposta per Cinzia: “vuoi essere la mia fidanzata?” con tanto di anello. La dama è in difficoltà: “ti rendi conto che, per quanto è bellissimo tutto questo, ma tu che faresti al posto mio dopo tutto questo? Ti prenderesti il tempo? Cerca di capire…tu lo sai che stavo impiegando tempo con te. Ti ringrazio per questa cosa meravigliosa come uomo e gentilezza, ma non so chi è Marco? Chi è?”.