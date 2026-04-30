Ascolti tv 29 aprile 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Siamo Danza” contro “Tim Battiti Live Spring“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 29 aprile 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Siamo Danza” vs “Tim Battiti Live Spring”. Auditel del 29 aprile 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Siamo danza” contro “Tim Battiti Live Spring 2026”. Chi ha vinto?

Rai 1: Siamo danza, la serata-evento da Palermo per celebrare l’arte del movimento come linguaggio universale, capace di unire epoche, culture e generazioni ha interessato 1.308.000 spettatori pari allo 9.3% di share.

Su Rai 2: Mare fuori, la sesta stagione della serie ha coinvolto 737.000 spettatori pari al 4.9%.

Rai 3: Chi l’ha visto, il programma di cronaca condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse ha appassionato 1.417.000 spettatori pari allo 10% di share.

Rete 4: Realpolitik, il programma di attualità condotto da Tommaso Labate ha registrato 506.000 telespettatori pari ad uno share del 4.4%.

Canale 5: Tim Battiti Live Spring 2026, la speciale edizione primaverile del popolare festival musicale con la conduzione di Michelle Hunziker e la partecipazione di Alvin ha intrattenuto 2.247.000 spettatori con uno share del 19.5%.

Italia 1: Operazione Kandahar, il film del 2023 diretto da Ric Roman Waugh con protagonista Gerard Butler ha tenuto col fiato sospeso 991.000 spettatori con il 6.5% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma di Aldo Cazzullo che presenta un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio ha raccolto 1.107.000 spettatori con il 7.1%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 ristoranti, il programma che vede quattro locali diversi della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha incuriosito 594.000 spettatori con il 3.5% di share.

Nove: Ma diamoci del tu da Basilea, lo spettacolo di Enrico Brignano tra delusioni e porte in faccia, storia familiare e tanti aneddoti ha strappato un sorriso a 381.000 spettatori (2.5%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 4.511.000 spettatori con il 23.4 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.535.000 spettatori con il 23.7% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 29 aprile 2026

RAI 1

La volta buona: 1.350.000 spettatori con il 13.4 % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e 1.419.000 spettatori con il 17.3 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16;

spettatori con il % nella prima parte dalle 14:08 alle 15:30 e spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 16; Il Paradiso delle Signore : 1.364.000 spettatori con il 17.5 % di share;

: spettatori con il di share; Vita in diretta: 1.406.000 spettatori con il 18.3% nella presentazione dalle 16:55 alle 17:49 e 1.731.000 spettatori con il 20.1% dalle 17:49 alle 18:38.

CANALE 5