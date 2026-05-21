Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 21 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Michele e Brunella dividono lo studio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal trono di Ciro. Il tronista è pronto a fare la sua scelta: chi sarà tra Martina ed Elisa? L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 21 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata di oggi è dedicata alla sfilata del parterre femminile dal titolo “Ne vedrai delle belle”. Si parte con Marta seguita da Gemma in versione “Esibizionista” di Annalisa. Un successo per la dama che viene promossa anche da Tina: “per la prima volta è piaciuta a anche a me!”.

ore 15:00 – Si prosegue con Cristina in versione “sposa” seguita da Barbara. Poi in passerella arrivano anche Gloria e Rosanna che fanno ballare tutto il parterre maschile.

“Divertiamoci insieme!” ecco come Cristina ha deciso di affrontare la passerella! Vi è piaciuta? ❤️#UominieDonne pic.twitter.com/JHtDTIYCmq — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 21, 2026

ore 15:15 – E’ la volta di Marina. Tina boccia: “dopo Gloria e Rosanna che hanno messo un pò d’allegria, onestamente non mi è piaciuta“, mentre Gianni “potevi fare qualcosa di meglio! E’ stata un’esibizione un pò piatta”. Si prosegue con Cinzia che canta “La mia storia tra le dita” nella versione di Laura Pausini. Tina “non avrebbe dovuto gareggiare perchè sta sponsorizzando quello che fa fuori, ossia le serate. Non è in gara, viene annullata basta, che facciamo? Ha sponsorizzato se stessa, i voti non sono validi visto che lei va nei locali a cantare!”. La dama replica: “non è il mio lavoro, mi devo ancora diplomare”.

Gloria vince la sfilata a tema “Ne vedrai delle belle” 🥳 #UominieDonne pic.twitter.com/m9RfL1bOcY — Uomini e Donne (@uominiedonne) May 21, 2026

ore 15:30 – Maria De Filippi comunica la classifica: al terzo posto Rosanna, secondo posto per Gemma e primo posto a Gloria. Marina interviene “è la conferma che i parterre maschile ha premiato la fisicità“, ma Tina ribatte “lei ha ballato bene, si è mossa bene, ci è piaciuta, tu non ti sei mossa per niente, eri un tronco su quella sedia! La tua esibizione è stata tremenda!“.