Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 2 ottobre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata il confronto tra Agnese e Roberto.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono classico con Giacomo. Il tronista è uscito in esterna con Jessica, ma chiede di poter eliminare alcune corteggiatrici. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 2 ottobre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++