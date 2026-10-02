My Sweet Lie (titolo originale Benim Tatlı Yalanım) prosegue il suo “viaggio” su Mediaset Infinity, con un episodio reso disponibile ogni giorno dalla mezzanotte sulla piattaforma gratuita per la visione ondemand. Cosa accadrà nella decima settimana di programmazione? La storyline centrale vedrà i due protagonisti – Suna e Nejat – intenti ad arginare il pericolo Aylin. La donna è tornata ed è intenzionata a rivedere sua figlia. Intanto un nuovo evento metterà tutti in apprensione: Kayra sparisce improvvisamente e nessuno sembra capire dove possa essere andata a nascondersi. Scopriamo insieme cosa ci attende negli episodi in onda dal 5 al 9 ottobre.

Anticipazioni My Sweet Lie, trame episodi al 9 ottobre su Mediaset Infinity

Hande non sa come parlare con Nejat e chiede a Serkan di non svelare il suo segreto all’amico, ma lui resta fermo sulle sue posizioni.

Nel frattempo Rafet esprime a Pervin il suo disappunto per l’atteggiamento di Sevket, mentre Nejat consola Suna, ferita dalle parole dure del padre, e le prepara una sorpresa in caffetteria. Questo piccolo gesto finisce per avvicinare ancora di più i due.

Aylin scompare nelle prossime puntate My Sweet Lie

Intanto Kayra scappa di casa e si smarrisce in città. Aylin riesce a trovarla e la riporta a casa, tra il panico di Nejat e Suna. Se da un lato il ritrovamento della bambina allenta le tensioni, dall’altro il ritorno di Aylin crea un clima tutt’altro che sereno.

Nejat ha paura che la donna voglia riprendersi Kayra e che il delicato equilibrio creato con Suna possa andare in frantumi. Aylin, invece, chiede di poter vedere la figlia senza svelarle la verità, ma Nejat si oppone fermamente. L’uomo licenzia Hande dopo le sue manipolazioni su Suna.

Cos’altro accade nella dizi turca Mediaset?

Nejat è turbato dal silenzio ostinato di Kayra, mentre Aylin si apre con Suna: ha perso il bambino, non potrà più averne e desidera rivedere sua figlia. La sua disperazione di madre riuscirà a fare breccia nel cuore della protagonista?

Per scoprirlo dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui. Vi invitiamo a seguirci per rimanere sempre aggiornati sulle ultime news My sweet lie.