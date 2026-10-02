Doc – Nelle tue mani 4 debutta con 3.979.000 spettatori e il 26,4% di share. I telespettatori sono meno rispetto alle precedenti stagioni, ma il confronto con il passato racconta una storia diversa: il peso della fiction di Rai1 è ancora altissimo.

Il ritorno di Doc – Nelle tue mani si conferma uno degli appuntamenti televisivi più attesi dal pubblico italiano. La quarta stagione della fiction con Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti ha debuttato giovedì 1 ottobre 2026 su Rai1 conquistando 3.979.000 spettatori e il 26,4% di share, risultando il programma più seguito della prima serata.

Un risultato importante, soprattutto per una serie arrivata alla quarta stagione e al suo settimo anno televisivo. Ma per capire davvero la forza di Doc non basta guardare il numero degli spettatori. Bisogna confrontare il dato con quelli ottenuti dalle stagioni precedenti e, soprattutto, osservare cosa è successo allo share.

Doc – Nelle tue mani: gli ascolti del debutto delle quattro stagioni

Il confronto tra le prime puntate è particolarmente interessante:

Stagione Data del debutto Spettatori Share Stagione 1 26-3-2020 7.172.000 26,1% Stagione 2 13-1-2022 7.054.000 30,4% Stagione 3 11-1-2024 5.113.000 26,9% Stagione 4 1-10-2026 3.979.000 26,4%

La prima stagione debuttò con 7.172.000 spettatori e il 26,1%, mentre la seconda partì con 7.054.000 e il 30,4%. Nel 2024 la terza stagione raccolse 5.113.000 spettatori con il 26,9%. Ed è proprio mettendo questi numeri uno accanto all’altro che emerge il dato più interessante.

Doc 4 ha meno spettatori, ma lo share è praticamente quello del 2020

In sei anni Doc è passato dai 7,172 milioni del debutto del 2020 ai 3,979 milioni del 2026. Significa circa il 44,5% di spettatori in meno in valore assoluto.

Se guardassimo soltanto questo numero, potremmo pensare a un forte ridimensionamento della serie. Ma lo share racconta qualcosa di completamente diverso.

Il 26 marzo 2020 Doc debuttava con il 26,1%. Il 1° ottobre 2026 la quarta stagione è partita con il 26,4%.

In altre parole: quasi 3,2 milioni di spettatori in meno, ma 0,3 punti di share in più.

Ed è probabilmente questo il dato che fotografa meglio la forza attuale di Doc – Nelle tue mani: è cambiata profondamente la quantità di pubblico davanti alla televisione lineare, ma la capacità della fiction di conquistare una quota molto ampia di chi sta guardando la TV è rimasta sostanzialmente invariata.

Il confronto più corretto è con Doc 3

Anche rispetto alla terza stagione il risultato merita attenzione. L’11 gennaio 2024 Doc 3 aveva debuttato con 5.113.000 spettatori e il 26,9% di share. Doc 4 parte da 3.979.000 e il 26,4%.

In termini di spettatori la differenza è importante: circa 1,13 milioni in meno, pari a un calo di poco superiore al 22%. In share, però, la distanza è appena mezzo punto percentuale: 26,9% contro 26,4%.

È una differenza sostanziale nell’interpretazione del dato: Doc non conserva lo stesso numero di spettatori di due anni fa, ma continua ad attirare oltre un quarto del pubblico televisivo presente davanti allo schermo durante la sua messa in onda.

Perché non si possono confrontare soltanto i milioni di spettatori

Il mercato televisivo del 2026 non è quello del 2020. La fruizione dei contenuti si è progressivamente frammentata tra televisione lineare, piattaforme streaming, visione on demand e dispositivi digitali.

Auditel stessa ha sviluppato la Total Audience proprio per misurare un consumo televisivo ormai distribuito tra televisori tradizionali, smartphone, tablet, computer e altri dispositivi connessi. Il sistema integra la rilevazione tradizionale con quella digitale e i dati di Total Audience sono disponibili dall’aprile 2022.

C’è inoltre un’altra differenza da considerare: le stagioni non sono partite nello stesso periodo dell’anno. Doc 2 e Doc 3 debuttarono a gennaio, mentre la quarta stagione è partita il 1° ottobre. Ancora più particolare il caso della prima stagione, arrivata il 26 marzo 2020, nel pieno di un periodo eccezionale per i consumi televisivi italiani.

Per questo confrontare semplicemente “7 milioni nel 2020 contro 4 milioni nel 2026” rischia di raccontare solo una parte della storia.

Il caso Doc: perché il pubblico continua a seguirlo dopo quattro stagioni?

C’è poi un elemento che va oltre l’Auditel. Doc – Nelle tue mani nasce televisivamente in un momento molto particolare.

La prima puntata andò in onda il 26 marzo 2020. In quelle settimane medici, ospedali e professionisti sanitari erano inevitabilmente al centro della vita quotidiana degli italiani. Già all’epoca il successo della serie veniva letto anche alla luce dello straordinario momento storico nel quale aveva debuttato.

Sarebbe eccessivo attribuire a questo elemento da solo il successo della fiction, ma è plausibile che abbia contribuito a creare un legame emotivo particolarmente forte tra gli spettatori e Andrea Fanti.

Il personaggio interpretato da Luca Argentero non è il medico infallibile della televisione classica. È un uomo che deve ricominciare, che conosce la fragilità e che, dopo aver vissuto anche l’esperienza del paziente, cambia il proprio modo di rapportarsi alle persone. La storia della serie è liberamente ispirata alla vicenda reale del medico Pierdante Piccioni, che perse dodici anni di memoria e raccontò come quell’esperienza avesse modificato il suo rapporto con i pazienti.

Forse Doc ha incontrato il pubblico nel momento perfetto. Ma essere arrivati al momento giusto non sarebbe bastato a sostenere quattro stagioni: negli anni sono stati i personaggi, le relazioni e soprattutto l’umanità di Andrea Fanti a trasformare quel primo incontro in fidelizzazione.

Doc ha già dimostrato di saper crescere durante la stagione

Anche la storia degli ascolti suggerisce di non giudicare una stagione soltanto dalla prima puntata. La prima stagione, partita da 7,172 milioni e il 26,1%, arrivò al finale con 8,510 milioni e il 30,8%.

La seconda stagione si concluse con 6,526 milioni e il 30,6%, mentre il finale di Doc 3 raggiunse 5,570 milioni di telespettatori e il 29,6% di share.

Tre finali molto diversi nel numero assoluto di spettatori, ma tutti intorno al 30% di share. È forse questa la costante più impressionante della storia Auditel di Doc – Nelle tue mani.

Ascolti Tv “Doc 4”, il vero dato è il 26,4% di share

Per questo i 3.979.000 spettatori del debutto della quarta stagione non andrebbero letti isolatamente.

Il numero assoluto è il più basso tra i quattro debutti della serie. Questo è un dato oggettivo. Ma contemporaneamente Doc 4 ottiene il 26,4% di share, praticamente lo stesso risultato percentuale della prima stagione e appena mezzo punto sotto il debutto della terza.

Dopo quattro stagioni, quindi, Doc continua a intercettare più di un telespettatore su quattro tra quelli davanti alla TV durante la messa in onda.

Ed è probabilmente qui che si trova la notizia più significativa degli ascolti della nuova stagione: nonostante siano trascorsi più di sei anni dal primo incontro tra il pubblico e Andrea Fanti, il peso televisivo di Doc è ancora sorprendentemente simile a quello delle origini.