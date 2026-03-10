Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di martedì 10 marzo 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata nuovo confronto tra Tina e la dama Cinzia.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Sara. La tronista è uscita con Matteo, ma la conoscenza tra i due sembra in crisi. In studio i due discutono coinvolgendo anche gli opinionisti. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di martedì 10 marzo 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata riprende da Cinzia. La dama a centro studio parla di Mario: “mi aspettavo un confronto, ma quando ha capito che non ci stavo per un rapporto intimo si è messo di spalle come si fa nei banchi di scuola. Conclusione: ho cercato di formalizzare questa situazione, a Mario piaccio, ma lui piace solo la mia fisicità, non c’è una profondità di intenti”.

ore 15:00 – Gianni non crede alle parole di Cinzia: “mi sembra una scusa per pararsi. Scusa quando dici che volevi uscire per Mario non era vero? La volta prima hai raccontato che eravate in camera da letto e vi siete dovuti fermare vista la grande attrazione?”. Intanto Mario arriva in studio: “Cinzia perchè non impari a dire la verità, perchè fai questo?”.

ore 15:15 – Tina interviene e domanda a Cinzia: “devono essere più chiari, a noi che ci descrivi la sua personalità non ce ne frega niente. Mario ti ha dato della bugiarda e non hai risposto“. Il cavaliere dice la sua: “la cena è stata ottima sotto ogni punto di vista, ci siamo appartati all’angolo bar, abbiamo sorseggiato un ottimo drink e stavamo parlando del più e del meno. C’è stato un invito a salire in camera a guardare la tv, ma non l’ha guardata nessuno. Quando ti ho detto ‘va via’ tu mi hai detto ‘ci sono rimasta male perchè non mi hai accompagnato alla porta”. La dama ribatte: “si è messo di schiena perchè non ci stavo”, ma Mario replica “hai continuato a stuzzicarmi…”. Dove è la verità? Sul finale i due decidono di chiudere la conoscenza per incompatibilità, ma giustamente Gianni domanda: “cosa si sono detti al telefono da settembre?“.

ore 15:30 – Si passa a Gemma. Due nuovi cavalieri per lei: Pasquale da Napoli e Maurizio. Alla fine la dama decide di conoscere entrambi.

ore 16:00 – E’ il momento di Sara. Dopo la puntata Matteo nel backstage ha una crisi. La tronista decide di andare a Milano ad incontrarlo. In studio Alessio è stranito dalla sua scelta e decide di lasciare il programma. Tina commenta: “ma che problemi hai? Problemi grossi proprio!“. Matteo in studio commenta: “per la prima volta l’ho vista diversa, con degli occhi e un viso sereni, si è lasciata un pò andare. Siamo stati tanto bene e venendo a Milano mi ha dimostrato tanto. Non volevo venire in puntata non per fare la sceneggiata, ma semplicemente perchè avevo perso le certezze, ma venendo da me son stato contento“.