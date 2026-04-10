Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 10 aprile 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Gemma è uscita in esterna con Antonio.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono Over con il ballo di Paolo e Paola, una nuova coppia pronta ad uscire dal programma. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 10 aprile 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia dal trono di Ciro. Il tronista si confronta con Elisa. La corteggiatrice è stanca del suo comportamento e tra i due scatta l’ennesima discussione.

ore 15:00 – Intanto Ciro è uscito in esterna con Martina. I due parlano di Elisa che decide di lasciare il programma. Il tronista cerca di farla ragionare: “tu con me dovevi parlare ieri“, ma lei ribatte “non è così, voglio anche io dei passi da parte tua“. Intanto Martina si alza e decide di andarsene davvero dallo studio. Tina interviene: “ma se l’esterna era di Martina perchè deve stare l’altra a centro studio“.

ore 15:15 – Si passa al trono over. Gloria parla di Antonio: “mi piaceva molto, ma il mix delle cose successe mi ha portato a chiudere, ma lui mi ha cercato“. Il cavaliere racconta: “le ho scritto diversi messaggi, ma era sempre fredda“. Intanto Marta è uscita con Marco, ma per il cavaliere c’è una nuova dama: si tratta di Cristina, una vecchia conoscenza del programma.

ore 15:30 – Elisabetta racconta di aver ricevuto un messaggio dalla panettiera di Sebastiano. Tra i due scatta l’ennesima discussione con la dama:” stai lontana da me, ti devi fare i fatti tuoi!”.

ore 15:30 – Si passa ad Arnaldo e Maria. La storia tra i due è giunta al termine con il cavaliere che rivela: “conoscendosi mi sono raffreddato perchè è iniziato ad uscire il carattere”. Anche la dama precisa: “abbiamo difficoltà a comunicare, a volte tocchiamo aree sensibili che ci portano allo scontro: il confronto diventa uno scontro. Ci abbiamo messa tutta la buona volontà, entrambi eravamo coinvolti, ma non riusciamo a comunicare”.

Tra Maria e Arnaldo le cose non vanno per il verso giusto! #UominieDonne pic.twitter.com/G45L0bHst1 — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 10, 2026

ore 15:45 – In studio tornano Guido e Federica per raccontare come procede la loro storia d’amore fuori dal programma. I due sono più innamorati che mai!

In studio ORA a #UominieDonne Guido e Federica più innamorati che mai ❤️ pic.twitter.com/0ZhM19iT3i — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 10, 2026

ore 16:00 – Sul finale ennesimo scontro tra Marina e Gianni. “Le domande le fai solo per mettermi in difficoltà” – dice la dama, ma l’opinionista ribatte “tu sei una che mente“. Anche Tina è dello stesso parere. Il motivo? Gli opinionisti sono convinti che Marina sia ancora interessata a Stefano.