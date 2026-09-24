Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 24 settembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la presentazione di nuovi cavalieri.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Over con il confronto tra Paola, Antonio e Gloria. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 24 settembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++