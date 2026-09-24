Ascolti tv 23 settembre 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 23 settembre 2026? Tutti i dati Auditel della prima serata con maggiore attenzione rivolta aquelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire anche le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: “Tale e Quale Show” vs “La ruota dei campioni e delle stelle”. Auditel del 23 settembre 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Tale e Quale Show” contro “La ruota dei campioni e delle stelle”. Chi ha vinto?

Rai 1: Tale e Quale Show, il varietà di successo condotto da Carlo Conti ha intrattenuto 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Su Rai 2: Italia-Finlandia, la partita dei quarti di finale di pallavolo ha coinvolto 0.000.000 spettatori pari al 0.00%.

Rai 3: Chi l’ha visto, lo storico programma alla ricerca delle persone scomparse, tra casi irrisolti e misteri da risolvere condotto da Raffaella Griggi ha tenuto col fiato sospeso 0.000.000 spettatori pari allo 0.00% di share.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata da Bianca Berlinguer con tanti ospiti ha registrato 0.000.000 telespettatori pari ad uno share del 0.00%.

Canale 5: La ruota dei Campioni e delle stelle, il primo appuntamento speciale del game show condotto da Gerry Scotti ha incollato alla tv 0.000.000 spettatori con uno share del 0.00%.

Italia 1: Shark – Il primo squalo, il film del 2018 diretto da Jon Turteltaub con protagonista Jason Statham ha appassionato 0.000.000 spettatori con il 0.00% di audience.

La7: Una giornata particolare, il programma che vede Aldo Cazzullo raccontare un appassionante viaggio nella giornata cruciale di un personaggio storico ha interessato 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

Tv8: Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, il programma che vede quattro ristoranti della stessa zona competere tra loro per stabilire quale sia il migliore ha fatto compagnia a 0.000.000 spettatori (0.00%).

Nove: Confusi e felici, il film del 2014 diretto da Massimiliano Bruno con Claudio Bisio e Anna Foglietta ha divertito 0.000.000 spettatori (0.00%).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % di share;

: spettatori con il % di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 0.000.000 spettatori con il 0.00% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 23 settembre 2026

RAI 1

La Volta Buona : 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella prima parte e 0.000.000 spettatori con il 0.00 % nella seconda parte;

: spettatori con il % nella prima parte e spettatori con il % nella seconda parte; Il Paradiso delle Signore : 0.000.000 spettatori con il 0.00% ;

: spettatori con il ; Vita in diretta: 0.000.000 spettatori con il 0.00% nella presentazione e 0.000.000 spettatori con il 0.00%.

CANALE 5