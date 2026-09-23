Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (23 settembre 2026) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

Da
Emanuele Ambrosio
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Uomini e Donne va in vacanza

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 23 settembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la presentazione della nuova tronista Giorgia.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal Trono Over con la presentazione di nuovi cavalieri pronti a cercare l’amore. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 23 settembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++

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Emanuele Ambrosio
Testardo, sognatore, ironico, logorroico, attento osservatore e curioso all'ennesima potenza. Campano di origini, ma alla continua ricerca del suo posto nel mondo si laurea in Scienze Politiche e contemporaneamente completa il percorso per diventare Giornalista Pubblicista. Consumatore di dischi, tele-dipendente, appassionato di cinema e serie tv. Diverse le collaborazioni: dalla carta stampata fino al passaggio al giornalismo online.