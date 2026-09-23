Sarà una settimana decisamente ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Nelle puntate in onda dal 26 settembre al 2 ottobre nel daytime di Canale 5 assisteremo al piano di Carter, che entrerà nel vivo. Ridge firmerà il documento senza esaminarlo, donando così all’avvocato il controllo della Forrester Creations. Scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni italiane Beautiful (puntate dal 26 settembre al 2 ottobre)

Alla Forrester, quella che sembrava una semplice ristrutturazione aziendale per migliorare la situazione fiscale si rivela una vera trappola. Ridge vede il nome di Carter sui documenti, ma tra l’arrivo di Taylor e le pressioni di Steffy finisce per firmare senza controllare ogni dettaglio. Quella firma, però, dà a Carter un’opportunità legale per prendere il controllo della società.

Intanto allo chalet, Hope parla in codice con Brooke e fa capire che – anche se il reintegro non è ancora arrivato – presto qualcosa cambierà. Nel frattempo, in azienda, Taylor avverte la frattura che si sta allargando e invita tutti a ritrovare l’unità. Ridge, ancora fiducioso, promette di parlare con Carter e chiarire tutto come farebbe con un fratello, senza accorgersi di essere già caduto nella sua trappola.

Beautiful, trame settimanali al 2 ottobre

Carter, divorato dai sensi di colpa, confessa a Hope di non avere altre alternative: la leadership della Forrester è ormai vicinissima. Hope tenta di celare la propria soddisfazione, ma nessuno dei due sa che Brooke, ferita ma incredibilmente lucida, sta origliando dietro la porta socchiusa. È così che la donna scopre la verità sul loro piano.

Brooke ascolta Carter e Hope anche fuori dallo chalet e capisce che la ristrutturazione aziendale è solo una facciata. Carter mira al controllo completo della Forrester, dicendo di volerla sottrarre a quella che considera la gestione punitiva di Steffy. Dentro di lui c’è un forte conflitto: da un lato l’amicizia con Ridge, dall’altro il senso di responsabilità verso l’azienda. Carter ammette di aver agito pensando a Hope, convinto di poter ridare dignità alle Logan e più spazio a chi è stato messo da parte. Hope lo sostiene, ma precisa di volere una decisione sincera, non influenzata dal senso di colpa o da pressioni emotive.

Cos’altro accade negli episodi Beautiful, in onda su Canale 5?

Al “Giardino” il legame tra Will ed Electra si rafforza sempre di più. Will introduce la ragazza a Deacon e svela alcuni particolari sulle sue origini legate ai Forrester. Quando viene chiamato in ufficio, è costretto a lasciarla sola. In quel momento arriva Remy, un vecchio amico che le confida di voler ripartire da Los Angeles e di volere un ruolo nella sua vita. Electra resta sorpresa e confusa.

In azienda, Taylor fa visita a Ridge. I due ripensano a quanto Steffy abbia sempre cercato di mantenere unita la famiglia e a quanto Shandra sia stata un aiuto prezioso. Quando Brooke arriva, Taylor si allontana. Ridge nota immediatamente qualcosa di strano nel volto di Brooke, senza sapere che la donna ha appena scoperto una verità sconvolgente.