Tutto pronto per la nuova stagione di “Chi l’ha visto 2026“, lo storico programma che riparte dopo l’addio di Federica Sciarelli. Alla conduzione Raffaella Griggi chiamata ad una prova importante considerando il seguito del programma. Scopriamo insieme le novità e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 23 settembre 2026.

Chi l’ha visto 2026, la prima puntata in diretta stasera su Rai3

Stasera, mercoledì 23 settembre 2026 dalle ore 21.20 al via la nuova stagione di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Quest’anno alla conduzione troviamo Raffaella Griggi dopo l’addio di Federica Sciarelli.

La diretta di stasera, mercoledì 23 settembre 2026, inizia con il caso di Aurora Tila, la ragazzina di soli 13 anni gettata dal balcone dal fidanzato. In studio ospite la mamma di Aurora, la vittima di femminicidio più giovane d’Europa. L’ennesimo caso di femminicidio, ma questa volta la vittima è giovanissima. Aurora aveva percepito il pericolo, ma invece di confidarsi con i familiari aveva chiesto aiuto all’intelligenza artificiale che vedeva come la sua migliore amica. Sempre più spesso i giovani cadono nella trappola della rete: cosa si può fare?

Gli appelli e le inchieste di "Chi l'ha visto?" tornano in prima serata in diretta su #Rai3 e #RaiPlay il 23 settembre. La redazione è sempre operativa con il sito e i canali social. #chilhavisto →https://t.co/kXwqJ8AzZt

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Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay del 23 settembre 2026

Durante la diretta di stasera, mercoledì 23 settembre 2026, di “Chi l’ha visto”, Raffaella Griggi si occupa anche del caso di Maria Chindamo, l’imprenditrice fatta sparire mentre si trovava davanti al suo podere a Limbadi (Vibo Valentia). Dopo 10 anni sono 8 i nuovi indagati per omicidio e distruzione di cadavere. Durante la diretta ospite Vincenzo, il fratello della vittima che, ancora oggi, continua a cercare la verità. Infine il caso di Domenico Manzo: in studio con Raffaella Griggi, l’inviata storica Filomena Rorro racconterà la scomparsa e le ultime importanti novità. L’accusa per i due amici della figlia di Domenico, già indagati, è passata da sequestro di persona a omicidio volontario aggravato dai futili motivi: siamo a una svolta?

Come sempre durante la lunga diretta di Chi l’ha visto spazio agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni del pubblico da casa. Chiunque volesse partecipare può farlo in diretta tramite il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

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L’appuntamento con Chi l’ha visto 2026 è il mercoledì in prima serata su Rai3.