Uomini e Donne, anticipazioni e diretta della puntata di oggi, giovedì 16 settembre 2021 in onda su Canale 5. Dove eravamo rimasti? Nell’ultima puntata duro scontro tra Tina e Filiberto, un nuovo cavaliere arrivato in studio per la dama Isabella.

Ma cosa succederà oggi? Stando alle anticipazioni e news di oggi, assisteremo alle prime esterne dei nuovi tronisti. Con chi saranno usciti? Per scoprirlo vi invitiamo a seguire la diretta della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata del 16 settembre 2021 in diretta testuale con Video da Witty Tv

ore 14:45 – La puntata inizia col botto: lite tra Gemma e Tina. L’opinionista mostra una foto che paragona la Galgani oggi e dieci anni fa.

ore 14:50 – In collegamento il professore Marco Gasparotti che ha rifatto il seno a Gemma. Tina lo avviso: “si prepari che prossimamente si farà il cu*o e non solo“. Applausi in studio. La Galgani però è contenta della sua scelta: “sono più serena e felice“, ma la Cipollari ribatte “vuoi fare la mangiatrice di uomini, ma sicuramente fino al 25 maggio prossimo sarai ugualmente sola“.

ore 15:00 – Gemma in confessionale parla di Isabella: “credo a Biagio. Isabella ha un copione da seguire, avrebbe dovuto avere una reazione diversa se quello che ha detto Biagio non corrispondeva. Quando c’è molto ordine all’esterno, c’è tanto disordine all’interno“. La dama in studio si difende: “con Biagio è tutto concluso. Quello che mi rammarica da parte del parterre femminile e in particolare da parte di Gemma che essendo una donna avrebbe dovuto prendere una posizione molto più netta. Biagio non ha un curriculum impeccabile, queste discussioni le ha già fatte con altre donne: da Maria a Sabina, con Angela e Patrizia e altre due signore. Sono sempre finite a litigate, tipo quella con me. Io su Biagio non ho più niente da ribattere, ho riguardato anche i messaggi e l’ultimo suo messaggio è un ‘ti voglio bene’. Non c’è nessuna menzione su questa notte spettacolare”. Gemma interviene, ma Isabella replica: “sei maleducata, tu puoi dire quello che pensi, ma non puoi parlarmi sola. Aspetti cortesemente che ho finito e poi tu parli e dici tutto quello vuoi“.

ore 15:15 – Volani stracci fra Gemma e Isabella. “Sei profondamente maleducata, scortese e un filo cattiva” – dice Isabella, ma la Galgani cerca di difendersi, ma Tina è dalla parte di Isabella “questa donna lei la odia a prescindere. Non sa nemmeno quello che dice. Ti ha asfaltata“.

ore 15:30 – Armando difende Gemma, ma Gianni interviene per difendere Isabella. Intanto a centro studio si siede Ida. La dama è uscita prima con Graziano e poi con Marcello senza però avvisarlo. Graziano li ha scoperti insieme a colazione. Tina è una furia: “ma pure tu Ida la sera esci con uno e il giorno dopo con un altro, ma le mezze misure non le conosci?”.

ore 15:40 – Si passa al Trono Classico. In studio le troniste Roberta e Andrea Nicole. Andrea si confronta con i corteggiatori per capire chi è interessato o meno alla sua conoscenza.

ore 15:45 – E’ il momento della prima esterna di Andrea Nicole con Alessandro.