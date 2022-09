Tutto pronto per la prima puntata di “Uomini e Donne”, il dating show di Maria De Filippi in partenza oggi, mercoledì 20 settembre 2022, dalle ore 14.45 su Canale 5. Cosa succederà nella prima puntata della stagione 2022-2023?

Anticipazioni Uomini e Donne di oggi, mercoledì 20 settembre 2022

“Uomini e Donne“, il dating show più seguito ed amato del piccolo schermo, torna su Canale 5 con una nuova stagione. Nel corso della prima puntata di mercoledì 20 settembre 2022 Maria De Filippi darà spazio al Trono Over e Trono Classico confermando così il format dello scorso anno. Per quanto concerne il Trono Classico nella puntata di oggi saranno presentate le due nuove troniste di questa edizione. Si tratta di Federica Aversano e Lavinia Mauro che conosceranno i primi corteggiatori arrivati in studio per conoscerle.

Spazio poi al Trono Over con il ritorno di Gemma Galgani, Ida Platano e tanti altri. Tante le novità, a cominciare dalla formazione di una nuova coppia. Si tratta di Sara e Davide che, dopo aver trascorso l’estate insieme, si sono innamorati e sono pronti ad uscire dal programma come coppia. Non mancheranno poi i battibecchi tra l’opinionista Tina Cipollari e la dama Gemma Galgani che durante la puntata riceverà una bellissima sorpresa.

Uomini e Donne, un nuovo cavaliere per Gemma Galgani: sarà quello giusto?

Dopo la fine della conoscenza con il signor Giovanni, la dama di Torino sarà corteggiata da un nuovo cavaliere. Si tratta di Didier in arrivo per lei dalla Svizzera. Si tornerà poi a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Cosa è successo tra loro? Dopo la lite con cui si è conclusa la scorsa stagione, Riccardo ha cercato Ida per tutta l’estate. Avranno fatto pace oppure no?

Ma le sorprese non finiscono qui, visto che Riccardo Guarnieri tenterà di ballare con la nuova tronista Federica Aversano per cui aveva espresso un interesse lo scorso anno. La nuova tronista accetterà l’invito? Per scoprirlo non vi resta che seguire la nostra diretta della prima puntata di Uomini e Donne!