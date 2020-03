Dopo le due puntate del Trono Classico, domani, mercoledì 4 marzo 2020, Uomini e donne dedica una nuova puntata alle ultime vicende del Trono Over. Protagonista, secondo le anticipazioni, è – anche questa settimana – l’amata dama Gemma Galgani.

Uomini e donne, domani va in onda il Trono Over

Dopo un primo scontro tra Tina Cipollari e un signore del pubblico, infatti, la puntata di Uomini e donne di domani pomeriggio si apre col ritorno in studio di Gemma; la dama del Trono Over stringe le mani in trasmissione, quasi come se fosse una vera star.

Il passato, però, è nuovamente dietro l’angolo. Gianni Sperti consegna la cartelletta a Tina Cipollari e l’opinionista torna ad assumere la conduzione del momento – Quarto Grado, ché tanto sta piacendo agli spettatori di Canale 5.

In studio, infatti, Gemma ritrova alcuni suoi ex corteggiatori, tra cui anche Crispino e il signor Paolo da Napoli. “Gemma ti ricordi di averlo baciato?” la puntuale domanda di Maria De Filippi. “Un approccio fisico c’è stato” la ‘sentenza’ dell’opinionista.

Uomini e donne, anticipazioni dalla puntata del 4 marzo 2020

Successivamente, verso le ore 15.15 – 15.30, la nuova puntata di mercoledì 4 marzo 2020 dà spazio anche ad un’altra delle dame protagoniste del Trono Over di Uomini e donne: la bella e simpatica Valentina Autiero.

Nell’ultimo periodo, Valentina ha conosciuto più di un solo corteggiatore e in studio lo scontro con Matteo non manca di certo. “Una cosa che per me era eccessiva” la pronta reazione della dama. “Non mi hai permesso di essere me stesso” la replica del cavaliere.

Quindi, Autiero ha un botta e risposta con l’altra Valentina (non da molto arrivata in trasmissione), secondo la quale la dama sarebbe “confusa”. “Lo pensi tu”, allora, è la risposta piccata della diretta interessata.

Uomini e donne – Trono Over: Tina non si pesa più?

Infine, ad aprire la puntata del Trono Over di domani pomeriggio sarà anche una curiosa rivelazione su Tina Cipollari: è vero o no che l’opinionista ha intenzione di non pesarsi più?

Chissà! Intanto, la bilancia viene nuovamente portata in studio, ma le accuse di un signore del pubblico non si fanno certo attendere. “Come mai non ti vuoi più pesare?” la domanda che innervosisce l’opinionista.

Appuntamento a domani pomeriggio, dalle ore 14.45, su Canale 5! Qui, in basso, ecco anche il video da Witty tv con tutte le anticipazioni e le ultimissime news riguardanti il programma targato Mediaset.