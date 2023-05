Uomini e Donne non va in onda oggi, lunedì 1 maggio 2023, nel consueto appuntamento pomeridiano su Canale 5. Il programma condotto da Maria De Filippi si prende un giorno di pausa in occasione della Festa dei Lavoratori. Vediamo quindi come cambia il palinsesto di Mediaset e cosa andrà in onda al suo posto.

Uomini e Donne oggi, lunedì 1 Maggio, non va in onda

Oggi 1 Maggio Uomini e Donne non è in programma su Canale 5. In questa particolare giornata si festeggiano tutti i Lavoratori e le lotte fatte per ricevere più diritti, come la riduzione della giornata lavorativa. Tra manifestazioni e concerti nelle varie Piazze italiane, anche lo show dei sentimenti si adegua e si prende un giorno di stop.

Si dovrà attendere quindi martedì 2 maggio per scoprire cosa è accaduto nel trono over tra Armando e Riccardo. I due nella puntata di venerdì si sono resi protagonisti di un acceso dibattito, nato per alcune allusioni fatte da Aurora. La dama, secondo il napoletano, avrebbe chiamato Lucrezia affinché testimoniasse contro di lui su una presunta relazioni tra loro fuori dal programma. Nel trono classico invece Nicole continua la conoscenza di Carlo e Andrea, mentre Luca si confessa ad Alessandra ma esce anche con altre corteggiatrici. Usciti dal programma per continuare la loro storia d’amore sono Silvia e Sabino.

Cosa va in onda al posto di Uomini e Donne?

Uomini e Donne non andrà in onda oggi. Lunedì 1 maggio al suo posto è in programmazione, dalle 14.12 alle 16.11, il film Rosamunde Pilcher: il fantasma di Cassley. La pellicola parla della giovane vedova Anjali che rifiuta un matrimonio combinato e verrà protetta da una guardia del corpo (Riley).

Resta invariata per questo 1 Maggio 2023, la programmazione del daytime di Amici che mostrerà la preparazione dei ragazzi in vista della prossima puntata del Serale dopo l’eliminazione di un nuovo concorrente. Seguirà il daytime dell’Isola dei Famosi.