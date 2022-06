La bella stagione è ormai nell’aria: le temperature sono decisamente salite e l’arrivo dell’estate è prossimo. Anche la televisione si veste di nuovo, nel senso che i programmi che ci hanno tenuto compagnia tutto l’anno chiudono i battenti per dare spazio alla versione estiva. In arrivo infatti “Unomattina estate” con al timone Massimiliano Ossini e Maria Soave.

“Unomattina estate” con Ossini e Soave: ecco quando in tv

Da lunedì sei giugno alle 9.10 del mattino su Rai1 andrà in onda la nuova edizione di “Unomattina estate” con al timone Massimiliano Ossini e Maria Soave.

Ossini torna a rivestire il ruolo di conduttore per la seconda volta, dal momento che già lo era stato nel 2018. Mentre per la giornalista del TG1, Maria Soave è la prima volta. Ossini lo conosciamo anche per essere il volto da diversi anni dei programmi “Linea Bianca” e “Kalipè”.

Raggiunto da Sorrisi, fa sapere:

«Sì, per me è un ritorno piacevole, sarò di nuovo nello studio di “Unomattina” dopo aver girato il mondo con “Linea bianca” e “Kalipè”. Questa alternanza per noi conduttori è importante: quando siamo fuori prendiamo il meglio, così una volta tornati in studio abbiamo voglia di raccontare una storia diversa. Poi ti “saturi” e hai bisogno di uscire di nuovo fuori»

A “Unomattina Estate” arriva Maria Soave: chi è la conduttrice del Tg1?

La Soave è nata a potenza nel 1976 e ha rivestito ruoli di prestigio in diverse testate giornalistiche come “Il Sole 24 Ore” e “Il Messaggero”. Nel 2004 entra in Rai dapprima come redattrice del TG3 per poi ricoprire altri incarichi. Oggi è conduttrice del TG1 delle 13.30.

Ossini afferma anche che nonostante sarà in Studio con la collega non mancheranno collegamenti con l’esterno per raccontare le bellezze del territorio italiano.

«Racconterò le bellezze del territorio con tante immagini. E ci saranno collegamenti con gli eventi fuori, la Biennale di Venezia, il Salone del mobile, il concerto di Jovanotti…»