Unomattina estate, al via dal 3 luglio su Rai 1 con Giammarco Sicuro e Barbara Capponi. Mentre per Uno mattina weekend confermati Beppe Convertini e Anna Falchi.

Unomattina estate: Barbara Capponi del Tg1 confermata alla conduzione, al fianco di Giammarco Sicuro del Tg2

Durante la conferenza stampa dei palinsesti estivi della Rai sono stati annunciati i nuovi conduttori di Unomattina Estate. Sono la giornalista del Tg1 Barbara Capponi e il collega del TG2 Giammarco Sicuro .

La scelta è ricaduta sulla Capponi, che già lo scorso anno condusse (con Alessandro Baracchini) la versione estiva del contenitore della tv di Stato. Barbara Capponi batte quindi Giorgia Cardinaletti il cui nome circola nei corridoi di Viale Mazzini da un bel po’ di anni.

Lo storico programma di mamma Rai Uno mattina in famiglia, con Tiberio Timperi e Monica Setta, chiuderà i battenti a fine giugno: due mesi di pausa e di meritato riposo per i conduttori che torneranno a settembre in sella alla trasmissione. Quindi nelle giornate estive ci terranno compagnia, tra rubriche e informazione la nuova coppia di conduttori, Barbara Capponi direttamente dal TG1 e Giammarco Sicuro da TG2.

Palinsesti Rai Estate 2021: tutte le novità

Ma le novità di Rai 1 non finiscono qui, infatti è in arrivo anche la rivisitazione di un programma storico che condusse Corrado. Ci riferiamo a “Il pranzo è Servito” al cui timone troveremo Flavio Insinna, eccellente attore che non disdegna la conduzione, impegnato attualmente al timone del game preserale della rete, L’Eredità.

E subito dopo “Il Pranzo è Servito” spazio a Estate in Diretta, al posto de La Vita in Diretta che va in Vacanza, condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini.

Beppe Convertini e Anna Falchi tornano in tv nei fine settimana estivi di Rai1

Beppe Convertini e Anna Falchi, che l’anno scorso condussero Uno mattina estate traslocheranno invece nel week end con Weekend Uno, titolo un po’ alternativo.

Nel preserale confermatissimo Marco Liorni al timone di Reazione a catena.