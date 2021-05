Dal 28 giugno 2021 ad intrattenerci tutti i pomeriggi sull’ammiraglia Rai ci sarà “Estate in diretta” con la conduzione a quattro mani di Roberta Capua e Gianluca Semprini.

“Estate in diretta”, da lunedì 28 giugno 2021 su Rai 1

“La Vita in Diretta”, il programma di attualità e informazione dell’ammiraglia Rai, a fine giugno chiude i battenti. Alberto Matano nella conduzione in solitaria, orfano della Cuccarini -non riconfermata in questa stagione – ha mantenuto un buono ascolto registrando una share notevole. Ma dal 28 giugno cambia tutto, Matano andrà in vacanza e a prendere il suo posto alla conduzione troveremo Roberta Capua e Gianluca Semprini.

L’appuntamento de “La vita in diretta” sarà quindi sostituito con “Estate In Diretta” alla cui conduzione troviamo due professionisti di grande esperienza: Roberta Capua e Gianluca Semprini. La scorsa estate, a guidare il format – spin off de “La vita in diretta – erano stati Andrea Delogu e Marcello Masi. Quest’anno invece nuovi conduttori: Capua e Semprini. La prima approda in Rai, dopo le recenti esperienze a La7 con i programmi “L’ingrediente perfetto” e “Belli dentro belli fuori”. Mentre per Semprini si tratta di un ritorno: il giornalista ha condotto “La Vita in Diretta Estate” nell’estate 2018 in coppia con Ingrid Muccitelli.

Rai1, dunque racconta l’estate della rinascita dopo la pandemia da covid 19, intrattenendo il pubblico da lunedì al venerdì, a partire dal 28 giugno (prima parte dalle ore 15.45 alle 16.30, seconda parte dalle ore 16.45 alle 18.40).

Un programma di intrattenimento, informazione e attualità che si propone di raccontare l’Italia che riparte con notizie, interviste, rubriche collegamenti, filmati, ospiti e fatti di cronaca.

Un bel salotto televisivo dove scambiare quattro chiacchiere e tenersi sempre informati sui fatti del giorno o con rubriche sfiziose e simpatiche. Non mancheranno gli ospiti in studio mentre gli inviati del programma racconteranno gli avvenimenti dell’estate in tempo reale dai luoghi in cui si svolgono.

Un racconto quotidiano fatto di cronaca e approfondimenti, senza tralasciare l’aggiornamento sulla lotta, ma offrendo anche momenti di leggerezza e di spensierato divertimento. Un’attenzione particolare verrà dedicata, inoltre, alla ripresa delle attività del mondo della cultura e dello spettacolo e al racconto delle diverse realtà del territorio, nonché una panoramica sui luoghi dove gli italiani passeranno le vacanze. Completeranno l’offerta pagine di servizio dedicate a consumi, cibo e salute.