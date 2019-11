Roberto Valbuzzi approda su Food Network alla guida di un nuovo format televisivo “Uno chef in fattoria” dove vestirà i panni di un contadino. Ecco tutte le anticipazioni sul programma televisivo al via da lunedì 18 novembre in seconda serata su Food Network.

Uno chef in fattoria su Food Network: ecco quando va in onda

Al via da lunedì 18 novembre 2019 alle ore 22.00 “Uno chef in fattoria”, il nuovo programma presentato da Roberto Valbuzzi che per l’occasione approda su Food Network. Un viaggio inedito che vedrà lo chef vestire di panni di un contadino e partire per un lungo viaggio da Varese alla Valtellina con l’obiettivo di scoprire i prodotti locali. Si tratta di un nuovo format televisivo affidato alla guida del giovane chef che di sera guida la sua brigata e di giorno… un trattore! Proprio così Roberto Valbuzzi, dopo aver vestito i panni di giudice nel seguitissimo programma “Cortesia per gli ospiti” è pronto a debuttare in solitaria alla guida di un nuovo programma in cui racconta la sua storia personale accompagnando i telespettatori alla scoperta della sua terra di origine.

Roberto Valbuzzi, ricette e un viaggio alle origini

Durante ogni puntata, Roberto Valbuzzi farà entrare il pubblico nella sua casa rendendoli partecipi di eventi e luoghi a lui familiari. Un lungo viaggio che parte da Varese e prosegue verso la Valtellina in compagnia di alcune persona a lui molte care. Non solo, il viaggio è anche un modo per far conoscere ai telespettatori i prodotti locali tipici della sua terra di nascita, materie prime che non mancano mai nel suo ristorante.

Non mancheranno, durante questo lungo viaggio di “Uno chef in Fattoria” anche uno spazio dedicato alle ricette con ingredienti particolari raccolti per l’occasione proprio dallo chef nel suo orticello.