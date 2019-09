Al via la nuovissima edizione di Cortesie per gli ospiti, un grande classico di Real Time che torna con una nuova veste e i tre giudici esperti pronti a giudicare cene, colazioni, pranzi e brunch. Ecco la data di inizio e le novità.

Cortesie per gli ospiti, le nuove puntate su Real Time: ecco quando

Torna da lunedì 30 settembre alle ore 20.10 su Real Time la nuova edizione di “Cortesie per gli ospiti“, il reality show di successo che vede una coppia di concorrente offrire ai loro ospiti una cena, un pranzo oppure un brunch.

Ma non finisce qui, visto che il loro “invito” sarà giudicato da un trio di giudici attenti ed esigenti chiamati a valutare una serie di cose: dall’arredamento di casa al modo di apparecchiare la tavola, dall’intrattenimento fino alle portate. Tante nuove puntate per la gioia dei tantissimi appassionati del reality che conferma nel ruolo di trio di esperti ‘cortesi la scrittrice Csaba dalla Zorza, lo chef Roberto Valbuzzi e l’architetto Diego Thomas.

Saranno loro tre a giudicare colazioni, pranzi e brunch dei concorrenti che decideranno di mettersi gioco nell’edizione 2019 2020 del reality show.

Cortesie per gli ospiti, i giudici esperti

Non cambia il format rispetto alla precedente edizione: le telecamere seguiranno le due coppie di concorrenti durante le varie fasi di “gioco”. Dalla spesa al supermarket o al mercato rionale fino all’acquisto dei fiori per decorare la tavola.

Spazio anche ai commenti dei concorrenti pre e post “cena”, ma anche a quelli dei giudici che commenteranno in base alla loro area di interesse: lifestyle per Csaba dalla Zorza, food per Roberto Valbuzzi e design per Diego Thomas. Alla fine della puntata spetterà solo ai tre giudici esperti decidere quale delle due coppie ha vinto a cui verrà consegnato una scrigno.

“Cortesie per gli ospiti” è un programma prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia ed è visibile su Real Time ( Canale 31 del Digitale Terrestre, mentre su Sky ai canali 131 e 132, Tivùsat Canale 31). Ricordiamo l’hashtag ufficiale per commentare le puntate è #CortesiePerGliOspiti.