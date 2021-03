Una guerra all’ultimo sangue tra umani, vampiri e lycan. Accade tutto questo e molto altro ancora nel film Underworld – Il Risveglio, previsto questa sera su Rai4 a partire dalle 21:22. Un film di pura evasione per quel pubblico che vuole fuggire dalle fiction o dai reality show di Mediaset. Si tratta del quarto capitolo di un fruttifero franchise che è iniziato nel 2003 con Underworld. In questa pellicola, diretta da un duo di registi svedesi, Kate Beckinsale è ancora una volta Seline, la vampira millenaria, alle prese con l’infinita guerra tra umani e lycan. Il Risveglio è arrivato nelle sale nel 2012 ed è stato anche proiettato anche in 3D.

Underworld – Il Risveglio, di cosa parla il film

Dodici anni dopo la fine di Underworld –Evolution, Selene si risveglia in un mondo che non riconosce più. Gli umani hanno scoperto dell’esistenza dei vampiri e dei lycan. La donna è stata ibernata forzatamente perché è l’unica creatura della sua specie che è riuscita a mettere al mondo un figlio, nato dalla relazione con un mezzo Lycan.

Una multinazionale, però, che sta cercando di epurare l’infezione che dilaga in tutto il mondo, vuole studiare il corpo di Selene perché intenzionata a creare in laboratorio un ibrido per metà vampiro e metà lycan. Questo innesca una lotta all’ultimo sangue per la sopravvivenza di entrambe le specie. Tutto cambia quando Selene incontra sua figlia, ormai adolescente.

Underworld – Il Risveglio, curiosità e recensione della pellicola: un film a tutto gas

Anche se la saga è arrivata al suo quarto capitolo, la storia resta molto coinvolgente e non si perde di certo in giri di parole, riuscendo a pennellare un racconto che miscela l’azione, all’horror insieme al romanticismo. Un film che piacerà agli estimatori del genere, ma che trova largo consenso anche in quella fetta di pubblico che ama perdersi in una storia senza troppe pretese. Kate Bekinsale, con la sua tutina in lattice nera e gli occhi profondi come un mare in tempesta, convince a pieni voti nell’interpretare una creatura della notte bella e danna in un film costruito alla perfezione sulle sue solide spalle.

Il Risveglio è stato il primo capitolo della saga a essere girato in 3D e, insieme al secondo, è quello che ha convinto di più sia la critica che il pubblico. Il primo film risale al 2003, il secondo è del 2006 e regalava alla storia una certa compiutezza. Nel 2009 è stato realizzato un prequel che ha raccontato la genesi della faida tra vampiri e lycan, mentre il quarto è arrivato nel 2016 e l’ultimo (fino ad ora prodotto) è sbarcato nei cinema nel 2017. Al momento non sono previsti altri capitoli del franchise.