Le anticipazioni di Una Vita dal 7 al 12 giugno 2020 ci svelano che la passione tra l’ex sacerdote di Acacias e la Alvarado, mai veramente sopito, non tarda a riesplodere. Sebbene la giovane si sia mostrata con una inconsueta freddezza in occasione del suo incontro dieci anni dopo con il suo ex amore infatti, i due non tardano a ritrovarsi.

Incontratisi di nascosto Telmo e Lucia si baciano appassionatamente e trascorrono un pomeriggio d’amore insieme. La Alvarado gli rivela quello che Telmo ha sospettato fin da principio: Mateo è suo figlio. Dopo questo incontro Lucia trova anche un escamotage per far trascorrere all’uomo un po’ di tempo con Mateo. Telmo intanto inizia a fare pressione su di lei perché lotti insieme a lui per poter finalmente riunire la loro famiglia.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 7 al 12 giugno 2020

Genoveva, davanti alla prospettiva di doversi concedere ad un politico, non può fare a meno di raccontare al marito Samuel la verità su Ariza. Per cercare di aiutarla l’Alday si rivolge a Liberto, con la speranza che l’uomo possa permettergli di arrivare al senatore Ojeda Tapia.

Purtroppo però le sue speranze si rivelano infondate. L’Alday decide così di fare un ulteriore tentativo. Dopo aver telefonato ad un giudice, vecchio amico di Jaime, Samuel riesce ad ottenere un incontro con il senatore Ojeda Tapia ed a convincerlo ad aiutare Ariza.

Intanto Jacinto e Marcelina non rinunciano al loro desiderio di imparare a ballare il tango. In loro aiuto arrivano Servante, Lolita e Rosina, che presta a Casilda il suo grammofono.

Spoiler Una Vita: la verità sulla morte di Celia

La verità sulla morte di Celia è ancora un mistero e, dopo dieci anni, è ancora Ramon il solo a sapere come si siano veramente svolti i fatti quel giorno. Antoñito chiede così a Carmen di tentare di scoprire proprio dall’uomo cosa sia davvero accaduto.

Ramon davanti alle domande della donna si chiude in un silenzio invalicabile e le chiede di non tornare mai più sull’argomento. Dopo aver trascorso dieci anni in prigione ed essere uscito solo grazie all’indulto l’uomo sembra essere impegnato solo a cercare di aiutare Felipe a ricominciare una nuova vita, senza voler rivelare a nessuno cosa sia veramente accaduto in quel terribile giorno di tanti anni prima.