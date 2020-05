Le anticipazioni di Una Vita dal 1 al 5 giugno 2020 ci svelano che finalmente Felipe è pronto a ricominciare una nuova vita, lasciandosi alle spalle il dolore e l’amarezza per la morte di Celia. Ad aiutarlo c’è Ramon, che nonostante i dissapori avuti in passato non l’ha mai abbandonato, e la nipote Lucia. L’avvocato, parlando con Liberto, si dice pronto a ripartire.

Anticipazioni Una Vita, trama puntate dal 1 al 5 giugno 2020: cosa succederà ad Acacias?

Felipe regala a Lucia una collana di Celia e, dopo aver ringraziato la nipote per avergli aperto gli occhi, sembra intenzionato a rimettere finalmente in sesto la sua vita. Ramon si ripromette di aiutarlo a ritornare in carreggiata.

La Alvarado, nonostante i tanti proponimenti fatti a se stessa, non riesce a nascondere a lungo la sua gioia per il ritorno di Telmo ad Acacias. Rivedendolo dopo dieci anni scopre che il suo sentimento nei confronti dell’ex parroco non sono affatto cambiati, e neppure quelli del Martines sembrano essersi attenuati.

Telmo le confessa che, dopo aver svolto qualche indagine, ha il sospetto che Mateo sia suo figlio e le chiede di essere sincera con lui.

Intanto Cinta si appresta a sabotare l’incontro con il figlio del diplomatico. Norberto ottiene dai genitori della ragazza il permesso per portarla ad un concerto. In quell’occasione il comportamento poco signorile di Norberto non fa che facilitare il piano di Cinta, che riesce così a far saltare il piano che i suoi genitori avevano predisposto per far fidanzare i due.

Cinta si convince così che finalmente i genitori finiranno per lasciarla in pace, ma si sbaglia. Bellita infatti le annuncia che l’ha iscritta ad un’accademia di formazione per signorine.

Proseguono Intanto i tentativi di Servante di aggiustare la macchina per cucire, mentre Carmen e Ramon si avvicinano sempre di più sotto l’occhio attento e vigile di Lolita.

Spoiler Una Vita: Una figura misteriosa si aggira per le vie di Acacias

Un uomo misterioso ha fatto la sua comparsa sulle strade di Acacias. L’uomo chiede notizie su Genoveva. La signora Alday, informata da Carmen di questa inquietante presenza, appare molto preoccupata.

Chi sarà la figura misteriosa che non manca di spiare Genoveva e Samuel, restando nascosto nell’ombra, neppure quando loro tornano dall’opera?

Lo sapremo nel prossimo appuntamento con le anticipazioni settimanali di Una Vita!