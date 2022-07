Una Vita, la soap spagnola che tiene con il fiato sospeso migliaia di telespettatori ogni giorno sulle reti Mediaset, si prende una pausa prima del gran finale. Con la puntata del 30 luglio infatti, la telenovela spagnola si prenderà tre settimane di vacanza, per poi tornare sui nostri teleschermi a fine agosto.

Anticipazioni Una Vita del 30 luglio 2022

Appuntamento imperdibile per tutti i fans di Una Vita, quello di sabato 30 luglio. Nel corso della puntata che anticiperà la chiusura estiva vedremo Genoveva che, dopo aver scoperto l’aggressione a David, accuserà apertamente Aurelio di rovinare i suoi piani. La situazione si farà sempre più complicata per David e Valeria, tanto da farli pensare a una fuga da Acacias per evitare ulteriori rappresaglie da parte del Quesada.

Ramon si dice pronto a collaborare con Fidel per riuscire a sviluppare un nuovo piano che possa finalmente porre fine alle attività degli anarchici.

Una Vita sospesa fino a metà agosto

Valeria e David finiranno per partire da Acacias? E questo basterà per metterli al riparo dalle rappresaglie di Aurelio? I piani di Fidel per liberarsi dagli anarchici avranno successo? Per saperlo, cari amici, dovremo pazientare un po’, perché come già anticipato le vicende di Acacias 38 si prenderanno una pausa di tre settimane, per poi tornare con il gran finale.

Se ripercorriamo l’intera programmazione Una Vita ci accorgiamo che nelle estati precedenti era sempre accaduto che a fermarsi per un po’ fosse Beautiful, con Una Vita che prendeva temporaneamente il suo posto. Quest’anno accadrà esattamente il contrario, con le vicende dei Forrester che andranno in onda dalle 13,40 alle 14,35, per poi lasciare il posto a Terra Amara.

Tre settimane di ferie per Una Vita sicuramente meritatissime, dopo anni di ininterrotta messa in onda, che trovano spiegazione nell’esigenza di posticipare di qualche giorno il gran finale per consentire a tutti i suoi fans (anche quelli che in agosto sono al mare o in montagna) di non perdersi le ultime puntate, ormai veramente alle porte.

Come finisce Una Vita?

L’attesa dei fans sarà ripagata dal finale Una Vita ricco di colpi di scena, in cui i cattivi pagheranno per le loro malefatte senza perdono e qualcun altro sarà invece baciato dalla fortuna. E per Felipe e Dori? L’avvocato dopo aver scoperto la vera identità dell’infermiera si allontanerà da lei, per poi accorgersi di amarla follemente e fare ritorno, perdonandola per avergli nascosto la verità.

Dori sarà ripagata per la sua tenacia, che le ha permesso di rimanere accanto a Felipe nonostante il suo carattere tutt’altro che facile e la patologia non semplice da curare dell’avvocato. Lieto fine quindi per Dori e Felipe, ma anche per i domestici della soffitta che riceveranno una sorpresa inattesa che cambierà per sempre la loro esistenza.

Volete sapere di che si tratta? Continuate a seguirci sui canali social. Nell’attesa di ritrovare i nostri beniamini nell’appuntamento in daytime su Canale 5 qui potrete rivedere le puntate trasmesse da Mediaset in replica streaming.