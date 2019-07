Enrico Ruggeri tra i protagonisti dei Palinsesti Rai 2019/2020 dell’azienda di Viale Mazzini. Il cantautore sarà al timone di uno speciale dal titolo “Una vita da cantare“: tre puntate dedicate ai cantautori italiani e trasmesse in prima serata su Rai1. Ecco quando.

“Una vita da cantare”: Enrico Ruggeri conduttore su Rai1

C’è anche Enrico Ruggeri tra le novità dei Palinsesti Rai 2019-2020. Il cantautore condurrà da sabato 16 novembre “Una vita da cantare”, un programma dedicato all’Italia dei cantautori. Si tratta di uno speciale composto da tre puntate in cui Ruggeri racconterà i grandi cantautori italiani degli anni Settanta e Ottanta. Anni d’oro per la canzone d’autore italiana che in quegli anni ha avuto il suo picco massimo di creatività e popolarità grazie al talento di cantautori capaci di raccontare storie personali, ma al tempo stesso collettive.

Un lungo viaggio alla scoperta della grande canzone d’autore che ha visto Enrico Ruggeri muoversi tra alcune delle città considerate la “culla” del cantautorato. Da Roma a Genova, da Milano a Bologna, da Napoli a Firenze, queste città hanno dato i natali ad autori considerati dei veri e propri talenti nella scrittura. Non mancano però delle eccezioni come Poggio Bustone, piccole realtà italiane, da cui altri cantautori sono partiti toccando il cuore degli italiani.

Enrico Ruggeri, Una vita da cantare: anticipazioni e data messa in onda

“Una vita da cantare” si preannuncia come un’occasione unica per ricostruire una storia musicale, parte integrante della storia di tutti noi. A fare da Cicerone in questo viaggio composto da tre puntate ci sarà Enrico Ruggeri, che si è sposato lungo lo stivale da una città all’altra collezionando aneddoti e memorie, ma soprattutto canzoni indimenticabili e momenti memorabili. Durante le varie puntate spazio anche ad ospiti speciali: da cantautori di vecchia data fino alle giovane generazioni che stanno scrivendo la storia moderna della musica d’autore.

Lungo questo viaggio non mancheranno canzoni simbolo che hanno segnato la storia della musica d’autore, ma anche luoghi precisi di alcune città. Pensiamo a Via Paolo Fabbri 43 di Guccini fino alla scuola Giulio Cesare di Roma dove ha studiato Antonello Venditti. E ancora Porta Romana della Milano di Giorgio Gaber fino al mercato di Forcella cantato più volte dall’indimenticabile Pino Daniele.

L’appuntamento con “Una vita da cantare” è con Enrico Ruggeri in onda dal 16 novembre su Rai1.