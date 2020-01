Le anticipazioni spagnole di Una Vita annunciano un evento estremamente sensazionale che lascerà tutti i telespettatori a bocca aperta. Dopo 5 anni di omicidi e intrighi, uscirà di scena un celebre personaggio della soap opera spagnola: Ursula Dicenta. La perfida dark lady spirerà per mano di una new-entry e la sua morte sarà molto scioccante.

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Nei prossimi appuntamenti di Una Vita assisteremo all’arrivo di alcuni nuovi personaggi tra cui Genoveva, Marcia e Santiago. Ci sarà anche l’uscita di scena di Celia e Samuel poiché entrambi moriranno. Genoveva Salmeron, che si ritroverà vedova dopo la morte di Samuel, si invaghirà di Felipe il quale perderà la testa per la domestica Marcia. Purtroppo la love story tra quest’ultima e l’avvocato Alvarez-Hermoso sarà estremamente complicata a causa dell’intromissione di Genoveva e di un certo Santiago che affermerà di essere il marito defunto di Marcia. In realtà si scoprirà che l’uomo è un impostore e che il suo vero nome è Israel.

Pur di convolare a nozze con Felipe, la Salmeron si farà mettere incinta dal finto Santiago e farà credere a tutti che il vero padre sia l’avvocato. Ursula sarà perfettamente a conoscenza dell’intera verità. Temendo che la Dicenta possa smascherarla, Genoveva incaricherà Santiago di uccidere l’ex educatrice.

La morte cruenta di Ursula Dicenta

Ursula Dicenta, in una giornata nevosa, si recherà ad un appuntamento in un luogo abbastanza sperduto. La madre di Blanca e Olga, lotterà per la sua stessa vita e tenterà di uccidere Genoveva con un coltello. Purtroppo Santiago coglierà alle spalle Ursula e, con tre colpi d’arma da fuoco, porrà fine alla sua vita.

Prima di esalare l’ultimo respiro, l’indimenticabile dark lady della soap iberica lancerà una maledizione alla sua rivale. Sarà proprio così che calerà il sipario sul celebre personaggio interpretato dall’attrice Montserrat Alcoverro. Per assistere a questo imperdibile appuntamento bisognerà attendere ancora qualche mese per via dell’enorme divario temporale tra le trame spagnole e quelle italiane.