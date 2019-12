Le anticipazioni spagnole di Una Vita riportano dei colpi di scena al cardiopalma. Nelle prossime puntate che saranno trasmesse in Italia tra qualche mese, assisteremo all’arrivo di una nuova dark lady di nome Genoveva. Quest’ultima darà del filo da torcere a Felipe il quale, dopo la perdita dell’amata moglie, si innamorerà di Marcia. Anche Ursula proverà del risentimento nei confronti della Salmeron e, pur di fargliela pagare, sarà disposta a commettere un atto folle come uccidere Felipe! Per l’affascinante avvocato arriverà la parola fine?

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Felipe Alvarez Hermoso presto dirà addio a Celia la quale morirà cadendo da una finestra. L’amore tornerà a bussare alla porta dell’avvocato di Acacias 38 il quale, però, si ritroverà a vivere una love story tormentata e sarà diviso tra Marcia e la perfida Genoveva. Ad un certo punto quest’ultima resterà incinta di Felipe e la brasiliana soffrirà da lontano. Ma anche Marcia avrà le sue difficoltà da superare dato che Santiago (suo marito creduto defunto), tornerà a riprendersela ed allaccerà un’alleanza con Genoveva.

La Dicenta, desiderosa di distruggere definitivamente Genoveva, in un primo momento si rivolgerà a Santiago. Quando quest’ultimo rifiuterà di darle una mano, Ursula andrà a far visita in carcere ad un tale di nome Andrade che si apprenderà essere colui che aveva rapito Marcia. Pur di ottenere delle informazioni sostanziali destinate a rovinare la vita a Genoveva, Ursula sarà disposta a tutto, persino ad uccidere Felipe!

Spoiler spagnoli Acacias 38

Intanto, Felipe continuerà ad amare segretamente Marcia pur essendo ufficialmente impegnato con Genoveva. La Salmeron detesterà il disinteresse dell’Alvarez Hermoso nei confronti della sua gravidanza, per questo cercherà di sbarazzarsi della brasiliana definitivamente.

Quest’ultima avrà una nottata di passione con suo marito Santiago, ma nonostante ciò continuerà a non fidarsi dell’uomo. Vedendo la donna che ama affannarsi dietro ad un duro lavoro, Felipe chiederà a Liberto di offrirle un lavoro presso l’ambasciata brasiliana.