Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che presto assisteremo ad un insolito triangolo amoroso a Calle Acacias 38. Uno dei protagonisti di questa vicenda che promette di tenere con il fiato sospeso i migliaia di fans della soap spagnola sarà Felipe, che si troverà conteso tra due donne. Da una parte la nuova dark lady del quartiere, Genoveva, e dall’altra la fedele domestica Marcia. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà per le vie di Acacias38.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Felipe nel ruolo di protagonista

Felipe Halvarez Hermoso è destinato ad essere uno dei protagonisti principali in questa ultima stagione di Una Vita. Dopo aver sofferto immensamente per la perdita della sua adorata moglie ed aver saputo da Ramon la verità sulla morte di Celia l’avvocato sembra ora pronto a rifarsi una vita.

Le puntate di Una Vita andate in onda nei giorni scorsi ci hanno portato a credere che la donna che occupa un posto speciale nel cuore di Felipe sia adesso Genoveva, ma ben presto scopriremo che non è così.

Dopo aver accusato la Salmeron di aver ucciso Alfredo Byron, Felipe infatti deciderà di giocare a carte scoperte con lei e le confesserà i veri motivi per cui ha deciso di sedurla. L’avvocato ha sempre sospettato che dietro ai comportamenti di Genoveva vi fosse solo il desiderio di vendicare la morte di Samuel Alday, evento che la donna ritiene potesse essere evitato con l’aiuto di tutti i compaesani.

Felipe confesserà a Genoveva che in realtà ha sempre provato solo disgusto ad andare a letto con lei, lasciandosi sfuggire che in realtà il suo cuore appartiene ad un’altra. Quest’ultima rivelazione sarà un duro colpo per la Salmeron, che invaghita di lui inizierà a chiedersi chi possa essere la misteriosa donna.

Più tardi, parlando con Ursula, Genoveva si dichiarerà pronta a tutto pur di riuscire a conquistare Felipe.

Spoiler Una Vita: Ursula scopre chi è la donna misteriosa di Felipe

Per cercare di aiutare la sua signora Ursula non esiterà a rivolgersi a Marcia per chiederle di aiutarla a scoprire chi sia la donna misteriosa di Felipe, ignorando il fatto che la rivale di Genoveva, che lei sta cercando, è proprio li, davanti ai suoi occhi.

Marcia sa bene che, se Ursula scoprisse la verità, potrebbe fornire ai misteriosi uomini che la stanno cercando informazioni su di lei. Per questo chiede a Felipe di ritardare l‘ufficializzazione del loro rapporto, senza però spiegargli i motivi di questa sua decisione. L’avvocato si troverà così a pensare che Marcia non voglia rendere pubblico il loro rapporto nel timore di essere etichettata per il colore della sua pelle, ignorando i guai in cui invece lei si è cacciata.

Poco più tardi la Dicenta si troverà ad origliare un dialogo tra la Sampaio e Casilda e scoprirà così che è proprio la domestica brasiliana la nuova fiamma di Felipe.

Cosa farà Ursula? Deciderà di rivelare alla sua signora quanto ha appena scoperto oppure sceglierà di nasconderle il nome della sua rivale? Per scoprirlo, cari amici lettori, l’appuntamento è per la prossima settimana con nuove anticipazioni spagnole di Una Vita.