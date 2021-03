Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che assisteremo a momenti di paura per la sorte di Bellita. La madre di Cinta dovrà fare i conti con una vecchia conoscenza che farà il suo arrivo ad Acacias con l’intenzione di vendicare un torto subito in passato. Ma cosa accadrà nella soap spagnola? Scopriamolo insieme con l’aiuto degli spoiler iberici.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Margarita arriverà ad Acacias

Margarita, l’artista che circa trent’anni prima era stata scelta per una tournée musicale ma che all’ultimo momento ha assistito alla sua sostituzione con la moglie di Josè, farà il suo arrivo nel quartiere. Le sue intenzioni non saranno certo amichevoli e, nonostante siano passati molti anni, la donna non tarderà a mostrare il suo desiderio di vendetta nei confronti della madre di Cinta.

Quella tournée avrebbe fatto registrare un successo clamoroso segnando l’inizio della carriera professionale di Bellita. La Del Campo diventerà una diva della scena artistica mondiale, mentre Margarita resterà destinata all’anonimato. Il torto subito in passato sarà la molla che farà scattare in Margarita il desiderio di far pagare a Bellita il prezzo per quel sopruso subito, con un piano diabolico che metterà a repentaglio la vita della moglie di Josè.

Margarita con astuzia riuscirà a tornare a far parte della vita di Bellita, che poco dopo inizierà ad avvertire strani disturbi e dolori che si faranno via via più forti. Cinta apparirà disperata per le condizioni di salute della madre, mentre i medici non riusciranno a spiegarsi i motivi di quella strana malattia che ha colpito l’artista.

Spoiler Spagna Una Vita: l’avvelenamento di Bellita

Quei sintomi oscuri che stanno distruggendo l’artista saranno semplicemente la conseguenza del veleno che Margarita non esiterà a somministrare alla donna, aggiungendolo al suo tè. A scoprire tutto sarà Emilio, che sorprenderà la nuova arrivata in cucina con una strana busta in mano.

Quando Emilio chiederà spiegazioni a Margarita la donna scapperà in fretta, perdendo inavvertitamente il sacchetto. Emilio più tardi scoprirà che si tratta di veleno!

La scoperta del giovane riuscirà a mettere al sicuro finalmente la cantante oppure Margarita avrà ancora qualcosa in mente? Per saperlo di più, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita. Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5 seguendo questo link. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.