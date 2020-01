Dalla Spagna giungono delle importanti anticipazioni riguardanti l’amatissima soap opera iberica Una Vita. Dopo aver ucciso Ursula Dicenta, Genoveva si ritroverà a far si che la colpa dell’omicidio ricada sulla sua nemica numero 1: Marcia. Quest’ultima verrà arrestata pur essendo del tutto innocente. A difendere la brasiliana ci penserà Felipe e tra i due si registrerà una sorta di riavvicinamento. La Salmeron, invece, si ritroverà a vivere una serie di difficoltà legati non solo alla sua gravidanza che comincerà a dare i primi sintomi, ma anche con le serie minacce di Santiago e una misteriosa lettera che sembrerà giungere dal regno dei morti. Nel dettaglio, Genoveva riceverà una missiva di Ursula!

Anticipazioni Una Vita, trame spagnole

Marcia si ritroverà richiusa in carcere poiché accusata della morte di Ursula. In realtà la domestica brasiliana è innocente e ad aiutarla ci penserà Felipe. Mosso da un sentimento d’amore, l’avvocato Alvarez-Hermoso tenterà il tutto per tutto pur di liberare la donna. Ad aver posto fine alla vita dell’ex dark lady di Acacias 38 sono stati la perfida Genoveva Salmeron e Santiago. La vicenda si infittirà ancora di più quando quest’ultimo arriverà a minacciare la donna con una fune.

Terrorizzata, Genoveva incontrerà l’avvocato Javier Velasco e, ignara di essere spiata da Felipe, gli chiederà di non prendere le difese di Marcia in tribunale. In seguito, la Salmeron ordinerà l’assassinio di Javier. Il vedovo di Celia, invece, tenterà di convincere Mendez che Marcia non c’entra nulla con l’omicidio di Ursula, ma purtroppo il commissario non vorrà sentire ragioni.

Una Vita anticipazioni dalla Spagna: Ursula è morta davvero?

La gravidanza di Genoveva andrà avanti e la donna avvertirà i primi sintomi. Frattanto, Marcia incomincerà a ricordare alcuni dettagli fondamentali che potrebbero inchiodare Genoveva. La domestica brasiliana rivelerà che è stata proprio quest’ultima a incontrare Ursula per ultima! I dubbi sulla morte della Dicenta incominceranno a farsi largo nella mente della Salmeron poiché essa riceverà una missiva inaspettata da parte dell’ex istitutrice.