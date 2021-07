Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano continuano a mostrarci un periodo nero per Genoveva. La dark lady, accusata dell’omicidio di Marcia, deve fare i conti anche con Felipe che le volta le spalle. Ma vediamo nel dettaglio cosa accade ad Acacias 38.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva ha ucciso Marcia

I dubbi riguardo a un coinvolgimento della dark lady nella morte di Marcia diventano sempre più certezze dopo il suo arresto. Felipe non riesce a perdonare la moglie per aver ucciso la domestica brasiliana. Le indagini del commissario Mendez hanno infatti chiarito la dinamica degli eventi, dimostrando che è stata proprio la Salmeron a uccidere la sua rivale.

In carcere, costretta a difendersi dalla pesante accusa di omicidio, la dark lady di Acacias deve fare i conti con il rifiuto del marito a difenderla. L’Alvarez Hermoso infatti dichiara di non voler più sapere niente di lei, abbandonandola così al suo destino. Cosa potrebbe fare la perfida Genoveva se non tramare un nuovo piano di vendetta da mettere in atto appena tornerà libera? Proprio così, perché la Salmeron è convinta che la sua permanenza dietro alle sbarre sarà davvero molto breve.

Spoiler Spagna Una Vita: Genoveva torna in libertà

Ancora una volta la perfida donna sembra riuscire a farla franca. Grazie alla difesa affidata a Javier Velasco e ad alcune manovre con cui è riuscita a manomettere le prove a suo carico, Genoveva torna in libertà. La sua intuizione si è rivelata giusta, e mentre Felipe cerca nuovi indizi per fare incolpare definitivamente la moglie, responsabile dell’omicidio dell’amata Marcia, Genoveva medita la sua vendetta contro il marito, dopo averlo tradito con l’avvocato che le ha permesso di uscire dal carcere.

Cosa avrà in mente la Salmeron? Felipe dovrà iniziare a preoccuparsi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Cosa avrà in mente la Salmeron? Felipe dovrà iniziare a preoccuparsi? Per saperlo, cari amici lettori, dovremmo attendere qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.