Una Vita, la celebre soap spagnola ambientata nel quartiere di Acacias tornerà sui nostri teleschermi lunedì 22 agosto dopo la consueta pausa estiva. Uno stop deciso da Canale 5 che quest’anno ha fatto trattenere ancora di più il fiato alle migliaia di fans, ansiosi di sapere come finisce Una Vita. Dopo sette anni di programmazione infatti la soap di Acacias si appresta a salutare i suoi fedeli, e la fine di Una Vita è prevista per l’autunno.

Una Vita, Genoveva muore

Mancano ormai poche puntate all‘epilogo di Una Vita e, dopo lo stop di Ferragosto, i protagonisti torneranno a farci compagnia sulle reti Mediaset lunedì prossimo pronti allo sprint finale. Ricordiamo infatti che in Spagna la soap si è già conclusa lo scorso anno, poco prima dell’estate, mentre da noi si prepara a chiudere i battenti in autunno. Ma prima del gran finale avremo modo di vedere chiudersi tutte le vicende amorose rimaste in sospeso.

Come vi avevamo già anticipato ad Acacias giungerà Gabriela, la figlia di Genoveva. Sarà proprio lei che, giunta nel quartiere per cercare quella madre che non ha mai conosciuto, a mettere la parola fine alla vita della dark lady, aiutata da un redivivo Aurelio e dalla Sotelo-Ruz, che non è affatto morta nell’incendio di Acacias.

Cateyana è viva – ecco perché il suo corpo non è mai stato rinvenuto tra le ceneri – ed è più che mai determinata a riprendersi il suo regno!

La rivedremo? Purtroppo no, la sua presenza sarà svelata da una telefonata al Quesada e a Gabriela, con i quali progetterà il suo piano per liberarsi definitivamente della Salmeron.

Epilogo Una Vita, finale lieto per molti personaggi

Se il finale Una Vita riserva a Genoveva una sorpresa tutt’altro che piacevole, per molti altri personaggi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni con le loro storie e i loro intrighi ci sarà un epilogo felice.

Felipe sposerà Dori, mentre Lolita e Fidel capiranno di amarsi. A sorpresa torneranno ad Acacias anche Susana e Armando, ai quali si aggiungeranno Leonor e Iñigo, che rimetteranno piede nel quartiere spagnolo in compagnia delle loro tre gemelle.

Una Vita, puntata speciale in onda anche in Italia?

Mediaset non ha ancora lasciato trapelare nessuna notizia sulla possibilità di vedere anche nel nostro Paese la puntata speciale della soap che ha chiuso definitivamente la stagione spagnola Una Vita lasciando uno spiraglio aperto per chi ama sognare le storie d’amore che durano per l’eternità.

Di cosa si tratta? L’episodio, ambientato ai giorni nostri, mostra Marc Parejo – l’attore che interpreta l’Alvarez-Hermoso – giungere al civico 38 affermando di essere un lontano parente di Felipe. Mentre si aggira incuriosito tra i luoghi in cui il suo antenato ha vissuto incontra casualmente Lola, parente di Lolita.

Tra i due apparirà fin da subito una affinità particolare e il loro incontro lascerà presagire che tra loro possa nascere qualcosa. L’alchimia tra Marc Parejo e Lola aprirà quindi le porte a una nuova domanda: Felipe e Lolita, unici personaggi presenti fin dall’inizio, saranno i protagonisti di Una Vita legati in eterno alla storia di Calle Acacias?

Non possiamo dirvi ancora se Canale 5 deciderà di mandare in onda questa puntata super speciale (noi speriamo vivamente di sì), mentre siamo curiosi di sapere cosa ne pensate voi, cari amici lettori, di questo epilogo inatteso che lascia intravedere la storia di un amore eterno, capace di giungere ai giorni nostri dal passato, e pronto a ripartire con la stessa forza.

Siete curiosi di conoscere altre curiosità e indiscrezioni sulla vostra soap preferita? Continuate a seguirci sui social. Nell’attesa di sapere se Mediaset farà questo splendido regalo ai fans Una Vita vi ricordiamo che qui potrete rivedere tutte le puntate trasmesse in replica streaming.