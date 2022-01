Tornano le anticipazioni spagnole di Una Vita e le news che arrivano ci svelano che non mancheranno i colpi di scena. A trovarsi sotto i riflettori sarà ancora una volta Genoveva. La dark lady di Acacias 38 ben presto ritroverà la figlia Gabriela. Il suo arrivo nel quartiere però sarà l’inizio di un incubo per la Salmeron. Tale madre, tale figlia? Di sicuro, chi in questi mesi ha assistito alle gesta della perfida Salmeron, non si meraviglierà nello scoprire che la figlia non è certo da meno. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni spagnole soap Una Vita: Genoveva ritrova sua figlia

Mentre una delle soap spagnole più amate di sempre si avvia verso il gran finale, ci sarà ancora spazio per nuove partenze e arrivi che desteranno non poco stupore. Se Susana a breve deciderà di lasciare per sempre Acacias 38 assieme al suo grande amore, nuovi arrivi segneranno le prossime puntate Una Vita.

Il sopraggiungere di Gabriela sarà per Genoveva una gioia: finalmente potrà riabbracciare quella figlia concepita in giovane età e affidata alle cure di una zia che l’ha cresciuta. Una volta diventata grande la ragazza inizierà a manifestare il desiderio di conoscere la sua vera madre e giungerà ad Acacias pronta a recuperare il tempo perso.

Dopo un primo momento di stupore la Salmeron inizierà a fidarsi di quella giovane che apparirà così felice di poter finalmente vivere accanto alla madre naturale. Genoveva ha sempre mostrato una straordinaria abilità nell’ingannare tutti e nell’accorgersi immediatamente quando qualcuno cercava di ingannare lei. Ma stavolta le cose potrebbero andare diversamente….

Spoiler Spagna Una Vita: Gabriela ingannerà Genoveva

Con il passare dei giorni la fiducia della Salmeron nei confronti della figlia aumenterà sempre più e Gabriela inizierà a intravedere la possibilità di portare a termine i suoi piani. La giovane non sarà infatti arrivata ad Acacias per recuperare il rapporto con la madre (come ha fatto credere), ma per entrare in possesso di tutti i suoi beni, divenendo così a tutti gli effetti la signora/padrona di Acacias.

L’errore di valutazione potrebbe costare molto caro a Genoveva, anche perché sarà Gabriela ad avere la meglio. La Salmeron infatti morirà tragicamente nel gran finale Una Vita e la giovane figlia potrà così coronare il suo sogno!

Cos’altro accadrà? Sicuramente prima di giungere all’ultima puntata Una Vita non mancheranno i colpi di scena. Per sapere cos’altro ci aspetta, cari amici lettori, dovremo pazientare ancora qualche giorno, quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news su Una Vita.

Le nostre anticipazioni spagnole Una Vita per il momento terminano qui, ma vi ricordiamo che potete seguire ogni giorno le repliche in streaming delle puntate trasmesse su Canale 5. Per non perdere tutte le anticipazioni straniere Una Vita continuate a seguirci anche sui canali social.