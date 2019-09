Una Vita anticipazioni fino al 6 ottobre: Trini incinta, Liberto operato

Promettono divertimento e suspense le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre. Assisteremo alla scoperta della gravidanza di Trini subito dopo l’attentato alla galleria di Samuel. Liberto dovrà essere sottoposto ad un’operazione che potrebbe costargli cara la vita.

Anticipazioni Una Vita, dal 30 settembre al 6 ottobre:

Il disastroso attentato alla galleria ha rischiato di uccidere Trini Crespo e Liberto Seler. Proprio quest’ultimo non sarà del tutto fuori pericolo in quanto dovrà affrontare una difficile operazione che rischia di avere delle serie complicazioni. Tutta Acacias sarà in apprensione per le sorti del marito di Rosina e della moglie di Ramon.

Padre Telmo terrà una commemorazione per le vittime dell’esplosione. In questo modo, l’affascinante religioso riuscirà a catturare l’interesse di Lucia la quale ne resterà ammaliata. Successivamente, la Alvarado e Celia si prodigheranno per trovare una domestica per il parroco.

Da diverso tempo Servante si comporta in modo strano e scostante. Indagando, le domestiche finiranno per scoprire che l’uomo sta soffrendo per l’assenza di Paciencia e così decideranno di aiutarlo. Per tirargli su il morale gli regalano una foto e dei soldi per permettergli di inviare un regalino alla sua amata a Cuba.

Una Vita anticipazioni al 6 ottobre: arriva Higinio

Durante la settimana in Una Vita conosceremo un nuovo personaggio, Higinio. Costui sarà accolto da tutta Acacias 38 a braccia aperte. Ma il nuovo arrivato si sentirà fortemente a disagio per via delle sue scarse condizioni economiche. Come deciderà di affrontare la sua permanenza nel quartiere iberico?

Frattanto, Trini, dopo essere finita in ospedale ha scoperto di essere in dolce attesa. La donna, in seguito, organizzerà una romantica cena a La Deliciosa per annunciare al marito dell’arrivo del loro bambino. Ad un certo punto la Crespo cambierà idea e deciderà di rimandare l’annuncio ad un altro giorno. Ma quando l’uomo apprenderà la notizia, in un primo momento non la prenderà bene.