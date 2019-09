Sono ‘esplosive’ le anticipazioni di Una Vita in merito alle puntate che vedremo in onda dal 21 al 27 settembre 2019. Una violenta deflagrazione ridurrà in un macello il palazzo in cui si terrà un’inaugurazione e ci saranno molti feriti gravi. Anche Liberto e Trini si ritroveranno in gravi condizioni e saranno entrambi portati in ospedale. I due moriranno?

Anticipazioni Una Vita: trame fino al 27 settembre

Samuel inizierà ad aprirsi con Blanca e acconsentirà a far tornare a casa il piccolo Moises. In seguito vedremo il perfido Alday inscenare un furto in casa. Nel dettaglio, il fratello di Diego nasconderà soldi e gioielli in una scatola. Peccato che quest’ultima sparirà misteriosamente destando molta preoccupazione in Samuel!

Frattanto, Antonito deciderà di lasciar perdere per sempre la sua invenzione e annuncerà al padre di essere pronto a dedicarsi esclusivamente sull’attività di famiglia. In seguito partirà con la sua amata Lolita, ma quando farà ritorno, lei non sarà presente poiché rimarrà a Cabrahigo per badare alla tata Concha.

Durante la settimana vedremo Samuel aprire una galleria in cui metterà in mostra i gioielli e le opere d’arte più importanti. Tutto il quartiere sarà al settimo cielo di assistere all’inaugurazione. Peccato, però, che accadrà una disgrazia. Padre Telmo indagherà su Lucia. Cosa riuscirà a scoprire?

Anticipazioni Una Vita, Liberto muore?

Durante la settimana assisteremo ad un violento attentato che rischierà di mietere vittime. Il tutto accadrà nel corso dell’inaugurazione della galleria d’arte della famiglia Alday organizzata da Samuel. A far esplodere l’ordigno saranno alcuni anarchici.

Vedremo la struttura crollare rovinosamente e intrappolare al suo interno diverse persone. Liberto e Trini resteranno gravemente feriti e saranno trascinati in ospedale. Il marito di Rosina sembrerà stare bene e verrà dimesso quasi subito. Quando però l’uomo rincaserà, del sangue inizierà ad uscirgli dalle orecchie!

In seguito Liberto sarà riportato in ospedale e dovrà essere sottoposto ad un rischioso intervento. Insomma, la vita del marito di Rosina sarà in bilico.