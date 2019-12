Sono appetitose le anticipazioni di Una Vita della settimana da lunedì 30 dicembre a venerdì 3 gennaio. Ci sarà solamente una piccola interruzione. Esattamente come Il Segreto, anche questa soap opera non sarà trasmessa nel giorno di Capodanno. Nel dettaglio, mercoledì 1° gennaio andrà in onda una commedia canadese con Portia Doubleday nei panni della protagonista di ‘Cenerentola in passerella’. Il giorno seguente la soap di Aurora Guerra tornerà regolarmente in onda a partire dalle ore 13.40 circa.

Assisteremo alla quarantena di Celia. Quest’ultima sentendosi ad un passo dalla morte chiederà a Telmo di confessarla. Tutto ciò finirà per terrorizzare Lucia la quale verrà consolata dal bel parroco.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 3 gennaio 2020

Dopo il malore avvenuto durante la proposta di matrimonio di Samuel a Lucia, Celia sarà visitata dal dottor Quiles. Quest’ultimo non dirà nulla di buono in quanto sospetterà che la moglie di Felipe sia gravemente malata e che possa aver contratto lo stello male degli alluvionati dell’Hoyo. Lucia purtroppo non potrà visitare sua cugina a causa del divieto imposto dal perfido Samuel.

Sentendosi sul punto morte, Celia si recherà da padre Telmo e le chiederà di confessarla. Lucia, che per puro caso si ritroverà ad ascoltare la conversazione di sua cugina e dell’affascinante parroco di Acacias 38, si preoccuperà visibilmente. Vedendola così spaventata, Telmo rassicurerà la Alvarado dicendole che non sarà mai lasciata sola.

Spoiler Una Vita: il gesto romantico di Felipe

Felipe non avrà alcuna intenzione di lasciare sua moglie da sola nel momento peggiore della sua vita e le starà accanto arrivando a commettere un gesto estremamente romantico. Nel dettaglio, l’avvocato Alvarez Hermoso violerà la quarantena che il dottor Quiles imporrà alla donna.

Intanto, Inigo farà ritorno a casa alquanto entusiasta poiché l’incontro di pugilato sul quale andrà a scommettere terminerà piuttosto bene e gli porterà una buona vincita.