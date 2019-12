Le anticipazioni di Una Vita della settimana dal 16 al 22 dicembre riportano dei colpi di scena imperdibili. Lucia partirà con Samuel ed i due avranno un momento intimo. Al ritorno, l’Alday chiederà alla Alvarado di diventare sua moglie. Lucia non farà in tempo a rispondere poiché Celia perderà i sensi davanti a tutti.

Anticipazioni Una Vita, trame fino al 22 dicembre

Espineira chiederà a padre Telmo di far esplodere uno scandalo per spingere Lucia a rintanarsi in convento. Il religioso in seguito, si ritroverà ad ascoltare un conversazione tra Jimeno Batan e Samuel e subito si recherà da Lucia per metterla in guardia. La ragazza, però, eviterà l’affascinante prete ed accetterà la proposta di Samuel di fare un viaggio a Toledo.

In questo modo la Alvarado avrà modo di visitare la grande pala d’altare di San Michele. Durante il viaggio qualcosa andrà storto e la carrozza resterà coinvolta in un incidente. Questo imprevisto costringerà Lucia a trascorrere la notte insieme a Samuel a Nicasio. Il perfido fratello di Diego approfitterà della situazione per provarci con la ragazza.

Una Vita spoiler: Celia forse ha contratto l’ebola

Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo come l’assenza della Alvarado finirà per impensierire tutti soprattutto Felipe, Celia e padre Telmo. Quest’ultimo soffrirà in modo la lontananza di Lucia. Quando la ragazza e Samuel ritorneranno ad Acacias, l’Alday compirà un gesto sorprendente chiedendo pubblicamente a Lucia di sposarlo. La donna non avrà modo di rispondere perché proprio in quell’istante Celia perderà i sensi crollando a terra.

Il dottor Quiles ipotizzerà che la moglie di Felipe abbia contratto l’ebola e Samuel impedirà a Lucia di far visita a sua cugina per evitare che anche lei possa ammalarsi. Susana e Rosina decideranno di verificare con i loro occhi se Alexis sia ancora vivo o se le stanno truffando. Una volta giunte sul posto lo vedranno ballare con i loro occhi. Il ragazzo, in seguito sarà arrestato dalla polizia.

Intanto, ferveranno i preparativi delle nozze di Antonito e Lolita e l’entusmiasmo sarà alle stelle. Il Palacios si recherà da Telmo per un confronto e gli chiederà delle informazioni sulla cerimonia nuziale. L’uomo apprenderà che la sua futura moglie sogna di sposarsi a Cabrahigo.