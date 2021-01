Le anticipazioni di Una Vita dal 9 al 15 gennaio 2021 annunciano clamorose novità che riguardano l’ex domestica di Felipe, la donna della quale l’avvocato si è innamorato perdutamente. Quando si risveglia dall’intervento Marcia sembra stare subito meglio e questo da ottime speranze per una sua pronta guarigione.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 9 al 15 gennaio 2021

Cosa ci dicono le anticipazioni di Una Vita, la soap opera in onda su Canale 5. Nella settimana fra il 9 e il 15 gennaio 2021 scopriamo che i medici che hanno Marcia in cura sconsigliano un suo trasferimento a Barcellona. A questo punto Genoveva stupisce tutti offrendosi di andare personalmente a prendere il dottor Balaguer per condurlo nell’ospedale dove la giovane è ricoverata. Se una buona parte del Paese sembra essere riconoscente alla Salmeròn per il suo gesto, c’è qualcuno che non si fida affatto di quell’improvviso gesto altruistico. Ursula, cioè, conosce bene la sua padrona e sa che dietro ogni sua azione c’è sempre un secondo fine.

Nel frattempo Susana non riesce a mantenere il segreto che le ha permesso di vincere il concorso. La donna confessa a Liberto e Rosina che il disegno con il quale ha partecipato è in realtà di suo figlio Leandro.

Camino e Cinta si avviano verso il loro percorso di gloria: Alfonso Carchano gira una scena con Camino. Quando però Cinta chiede del denaro in prestito ad Emilio, il ragazzo inizia a sospettare sulla buona fede del produttore. Alfonso scopre che Cinta è in realtà la figlia di Bellita del Campo e ne approfitta per rivelarle di essere sempre stato un suo grande ammiratore. Quando Carchano propone a Bellita di girare un film tra i due nasce una discussione. Alla fine la donna cede a patto però che anche Cinta e Camino abbiano una parte nella pellicola.

Jacinto trova cinque pesetas nascoste sotto al ritratto di sua zia Olegaria e con quei soldi decide di comprare un foulard di seta.

Felipe non è affatto disposto a perdonare Mauro per i pericoli a cui, secondo lui, avrebbe esposto Marcia intervenendo con la polizia, e nonostante il San Emeterio gli chieda più volte perdono sembra non volerne più sapere di lui. Quando l’avvocato, grazie anche all’aiuto di Liberto, riesce a recuperare un anello di fidanzamento si reca da Marcia per chiederle di diventare sua moglie.

Spoiler sulla soap opera spagnola: love story tra Susana e Armando?

Una nuova love story sembra delinearsi tra le vie di Acacias 38. I protagonisti stavolta sono Susana ed Armando, aiutati anche dalla complicità di Rosina. In realtà la moglie di Liberto cerca solo di fare in modo che i due trascorrano un po’ di tempo da soli per conoscersi meglio. Quando Susana scopre il piano di Rosina però si arrabbia con lei e la rimprovera per aver cercato di organizzare degli incontri romantici tra i due.

Il piano di Rosina sembra così essere fallito, ma Armando invita Felicia e l’ex sarta alla mostra di un suo amico pittore e finisce per ritrovarsi di nuovo da solo con Susana.

Per sapere se tra i due scoccherà la scintilla, nonostante il fallimento del piano di Rosina, dovremmo attendere ancora qualche giorno quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news Una Vita.