Le anticipazioni di Una Vita dal 7 al 13 novembre 2020 ci preannunciano che assisteremo all’ennesimo inganno messo su da Genoveva che non esiterà a fingersi diversa solo per ingraziarsi i suoi compaesani e, primo tra tutti, Felipe. Ma i suoi piani non andranno proprio come sperato.

Anticipazioni Una Vita, trame puntate dal 7 al 13 novembre 2020

Quando Ursula propone a Genoveva di sbarazzarsi di Marcia, la Salmeron non si mostra affatto d’accordo. La Dicenta davanti al suo rifiuto decide allora di confessarle di averla tradita. Poco dopo Genoveva viene a sapere che Marcia non è più la domestica di Felipe: l’avvocato ha riassunto Agustina perché non vuole che la sua futura moglie lavori al suo servizio.

Cinta ed Emilio si scambiano un bacio a casa Dominguez e vengono sorpresi da Ledesma, che dopo aver minacciato Felicia di denunciare suo figlio alla polizia per l’omicidio di Federico, si allontana da Acacias con la figlia Angelines. Felicia dapprima se la prende con Emilio, ma poi finisce per dargli del denaro e spronarlo a fuggire lontano prima che arrivino le guardie ad arrestarlo. Emilio confessa a quel punto a Cinta che intende trasferirsi in Argentina, per poter sfuggire a Ledesma ed alla polizia. Lei davanti a quelle parole teme di poter perdere per sempre l’amore della sua vita.

Lolita è molto impegnata a preparare la casa per il ritorno dei suoceri, ma poi durante la cena di bentornato mantiene un atteggiamento scostante con loro, tanto che Antonito arriva a temere che il suo umore possa pregiudicare una serena convivenza.

Spoiler Una Vita: i piani di Genoveva

Genoveva si mostra ben felice di poter dare inizio ad una nuova farsa per ingraziarsi gli abitanti di Acacias e guadagnare la loro fiducia, mentre Ursula fa tutto il lavoro sporco per liberarla dalla sua rivale in amore.

Mentre Marcia rientra da una passeggiata nota su una parete all’ingresso del palazzo un sigaro e basta questo particolare all’apparenza insignificante a scatenare una reazione inaspettata: Marcia viene colta da un attacco di panico. Felipe sta organizzando una festa per ufficializzare la loro relazione, ma non tutti vedono di buon occhio quell’unione.

I soldati spagnoli rimasti feriti in Marocco non sanno come fare a rientrare in patria e Genoveva si offre di noleggiare per loro una nave, ingraziandosi così Liberto, Ramon e molti altri abitanti del quartiere. Il suo piano ha però un secondo fine che prevede il coinvolgimento anche di Felipe: Genoveva vuole riavvicinarsi all’avvocato per poterlo sedurre e sottrarre a Marcia.

Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. Per sapere se i piani di Genoveva riusciranno a farle raggiungere il suo scopo dovremmo attendere ancora una settimana.