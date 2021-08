Le anticipazioni di Una Vita dal 7 al 13 agosto 2021 ci preannunciano che ben presto Felipe sarà informato dell’arresto di Cesareo. A riferirglielo sarà Liberto. L’avvocato non esiterà ad assumere la difesa dell’uomo che, a suo parere, è stato incarcerato ingiustamente.

Una Vita, anticipazioni: trama puntate dal 7 al 13 agosto 2021

Il commissario Mendez accuserà Cesareo dell’omicidio di Marcia. L’uomo, in realtà colpevole solo di aver rinvenuto nel parco il corpo senza vita della domestica, verrà difeso dall’Alvarez-Hermoso. Questa decisione farà infuriare ancor più la dark lady di Acacias 38. L’intuizione dell’avvocato si rivelerà però esatta e Cesareo verrà rilasciato ed accolto in paese con grande affetto.

Il clima non sarà teso solo in casa dell’avvocato. Anche Antonito e Ramon si troveranno a fare i conti con il risentimento delle rispettive compagne, che dopo essersi dichiarate stanche del loro atteggiamento maschilista, convinceranno Antonito a prendersi cura del piccolo Moncho. Più tardi Lolita lascerà il marito da solo con il bambino per la prima volta.

Il prolungato silenzio di Arantxa farà preoccupare Cinta e Bellita. Le due donne si mostreranno particolarmente apprensive quando Arantxa non risponderà neppure all’invito alle nozze di Cinta ed Emilio. Alla fine però la donna deciderà di partecipare al lieto evento e si presenterà in città. In quell’occasione avrà anche modo di rivedere il guardiano.

A tenere tutti con il fiato sospeso ci sarà la misteriosa sparizione di Camino. Felicia troverà uno strano biglietto della figlia che però non basterà a scoprire dove si troverà la ragazza. Quando Ildefonso chiederà spiegazione sulla misteriosa sparizione della fidanzata, la donna si vedrà costretta ad inventare che è andata qualche giorno in convento. Intanto Emilio e Cinta saranno impegnati nelle ricerche e, quando saranno sul punto di arrendersi e chiamare la polizia, Camino farà il suo ingresso al ristorante. Ildefonso a quel punto non potrà fare a meno di chiederle spiegazioni.

Una Vita, anticipazioni italiane della soap: Genoveva arrestata

Laura, la nuova domestica, si reca in una clinica a cercare una donna di nome Lorenza. I motivi che la spingeranno la rimangono per il momento oscuri. Al suo ritorno però confesserà a Felipe e al commissario Mendez che Genoveva e Santiago si erano azzuffati per un coltello, rimasto poi nelle mani della dark lady.

A seguito di questa confessione il commissario si presenterà a casa di Genoveva per arrestarla, accusandola dell’omicidio di Marcia. La perfida donna comprenderà che Felipe era al corrente di tutto e non avrà fatto niente per impedire che lei finisse in carcere. Sarà questo un nuovo motivo di vendetta nei confronti del marito? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni Una Vita per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.

Nel frattempo potrete trovare qui tutte le repliche in streaming della telenovela spagnola trasmessa ogni giorno da Canale 5 e rivedere così le puntate Una Vita che vi siete persi.