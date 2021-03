Le anticipazioni di Una Vita dal 6 al 12 marzo 2021 ci preannunciano che tutti gli abitanti di Acacias saranno conquistati da Maite. Nel corso di una merenda al ristorante l’artista farà anche la conoscenza di Camino.

Anticipazioni Una Vita soap, trame puntate dal 6 al 12 marzo 2021

Mentre tutti sembreranno affascinati da Maite Ursula peggiorerà a vista d’occhio. Le sue condizioni mentali faranno preoccupare anche Genoveva, che trovandola nella sua casa le intimerà di andarsene. La dark lady non si aspetterà certo una reazione violenta della sua ex alleata, che invece non esiterà ad aggredirla. Fortunatamente l’intervento di Felipe riuscirà ad evitare che lo scontro si trasformi in tragedia.

Bellita si sentirà in colpa per le condizioni precarie in cui si troverà Margarita e cercherà di aiutarla. Emilio e Cesareo si presteranno ad aiutare Santiago, che riuscirà così ad organizzare una sorpresa per Marcia e a dedicarle una serenata. La scena verrà osservata in lontananza da Felipe, che subito dopo finirà per gettare la sua frustrazione su Genoveva. La dark lady cercherà di cancellare la delusione organizzando una riunione con i vicini, durante la quale vorrebbe rendere pubblica la sua relazione con l’avvocato.

Maite si recherà a parlare con Felicia, per cercare di convincerla e permettere a Camino di prendere lezioni di pittura. Josè nel frattempo annuncerà di aver ricevuto una nuova proposta per interpretare una parte importante in un’opera a livello professionale.

Marcelina con la sua nuova attività, finirà per creare problemi a Felicia e Lolita, che la vedranno come una concorrente sleale. Per cercare di porre fine al malcontento Jacinto vorrebbe chiudere tutto, ma Servante incoraggerà la ragazza a non arrendersi.

Spoiler Una Vita, anticipazioni italiane della soap: fidanzamento tra Genoveva e Felipe?

Arriverà il giorno del rinfresco a casa di Genoveva e l’avvocato sarà sul punto di annunciare il loro fidanzamento quando qualcosa rovinerà la festa. Ursula, ormai completamente fuori di se scambierà la dark lady per una delle sue figlie e la minaccerà con un coltello. Genoveva cadrà accidentalmente.

Felipe, preoccupato del ritardo della festeggiata, si recherà a cercarla e troverà Genoveva ferita. La donna però non rivelerà all’avvocato di essere stata aggredita dall’ex governante, ma gli dirà di essersi fatta male da sola.

Per sapere quale piega prenderanno gli eventi, cari amici lettori, dovremmo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L'appuntamento è per la prossima settimana quando gli spoiler spagnoli ci porteranno nuove news.